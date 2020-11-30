İbrani Dili Ve Edebiyatı Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

İbrani Dili ve Edebiyatı, Edebiyat fakültelerinde bulunan bir bölümdür. Üniversitelerde 4 yıl süre ile verilen bir lisans programıdır. Öğrencilere İbrani dili hakkında bilgiler verilir ve donanım kazanmaları sağlanır.

İbrani Dili ve Edebiyatı Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

İbranice dilini ve edebiyatını öğreterek öğrencileri gerekli bir yetkinlik seviyesine ulaştırmayı hedeflemekte olan bir lisans programıdır. İbranice dili ile ilgili olarak gerekli bilgilere sahip olmak için tercih edilebilecek olan bir bölümdür. İbrani Dili ve Edebiyatı Bölümü seçmek isteyen kişilerin İbranice diline karşı bir ilgisi olması oldukça önemlidir.

İbrani Dili ve Edebiyatı Nedir?

İbrani Dili ve Edebiyatı Bölümü, öğrencilerine İbranice dili ile ilgili olarak okuma, anlama, yazma ve konuşma becerilerini kazandırmayı hedefleyen bir bölümdür. Bu bölümü tercih eden kişiler İbrani Edebiyatına karşı da bir ilgi sahibi olmalıdır. Özellikle İsrail ile ilişkilerde bağlantı olacak kişiler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

İbrani Dili ve Edebiyatı Bölümünün Amacı Nedir?

Üniversite de verilecek olan eğitimler sonrasında hem yeni bir dil öğrenmek hem de edebiyat ile olan bağlantısı ile yetkin bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir. Akademik olarak nitelikli bireyler oluşmasına katkı sağlamak bölümün en temel amaçları arasında yer almaktadır.

İbrani Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

İbrani Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunlarının Türkiye' de çok fazla bulunmaması aslında bu bölümü seçen öğrenciler için büyük bir avantaj sağlamaktadır. Meslek hayatına atılan mezunlar, kültür, turizm, edebiyat gibi farklı alanlarda çalışma imkanına sahiptir. Hem kamu kurum ve kuruluşlarında hem de özel sektörde çalışma alanları bulunmaktadır.

İbrani Dili ve Edebiyatı Kaç Yıllıktır?

Üniversitelerin Edebiyat fakültelerinde bulunan İbrani Dili ve Edebiyatı Bölümü, 4 yıllık bir lisans programıdır. Mezun olmak için üniversitenin istediği tüm koşulları tamamlamak ve sınavlardan başarılı bir şekilde geçmek gerekmektedir.

İbrani Dili ve Edebiyatı Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

İbrani Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih edecek olan öğrencilerin yeni bir dil öğrenmeye karşı yatkınlıklarının olması gerekmektedir. Aynı zamanda bu bölümü tercih etmek isteyen kişilerin edebiyat konusunda da ilgileri ve eğilimleri olması çok önemlidir

İbrani Dili ve Edebiyatı Öğretimi İngilizce midir?

İbrani Dili ve Edebiyatı Bölümü, İbranice dilini öğretmeye yönelik bir lisans programıdır. Eğitim dilleri Türkçe ve İbranice olarak söylenebilir. Öğretim dili olarak İngilizce kullanılmamaktadır.

İbrani Dili ve Edebiyatı Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor

Dil puan türü ile tercihlerinizi yapabilirsiniz. Sadece tek bir üniversite de bulunan İbrani Dili ve Edebiyatı Bölümü en son 25 kişilik bir kontenjan oluşturmuştur.

İbrani Dili ve Edebiyatı Bölümü Dersleri Nelerdir?

Dinleme, Dilbilgisine Giriş, Yazılı Anlatım, Sözdizimine Giriş, Sözlü Anlatım, Morfoloji, Temel Dilbilgisi, Tümce Kalıpları, Temel Sözdizimi, Yazılı Anlatım ve daha birçok ders 8 dönem boyunca alınır.

İbrani Dili ve Edebiyatı Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

İbrani Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih eden kişiler bölümü bitirdikleri üniversitede kalmayı tercih edebilirler ve öğretim üyesi olarak çalışabilirler. Filolog olarak bir çok kültür, turizm sektörlerinde çalışma imkanları bulabilecekleri gibi genellikle eğitim sektöründe çalışmalarını sürdürürler. Çok fazla mezun veren bir bölüm olmadığı için mezunları kendi alanları ile işlere kolaylıkla ulaşabilme imkanı bulur.

İbrani Dili ve Edebiyatı Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma imkanı bulabilecekleri gibi özel sektörde de çalışma fırsatına sahip olurlar. Üniversite bittikten sonra girmek istedikleri alanlar için gerekli olan sınavlara girerek başarı ile tamamlayan kişiler ise pek çok alanda çalışma imkanı bulurlar. Genel olarak eğitim sektöründe çalışırlar.

İbrani Dili ve Edebiyatı Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

İbrani Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih etmek isteyen kişiler için sadece Erciyes Üniversitesi eğitim vermektedir. Diğer üniversiteler de şimdilik bu bölüm için bir program şu an için oluşturulmamıştır.