İban ne demek ve açılımı nedir? İban neyin kısaltması

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İban numarası en fazla 34 haneden oluşmakla beraber başında ülke kodu bulunmaktadır. Ülkemizde iban numarası 1.1.2020 tarihinden itibaren zorunlu olarak kullanılmaktadır.

İBAN Ne Demek ve Açılımı Nedir?

İBAN kelimesi İngilizce “International Bank Account Number” demektir. Türkçe 'de karşılığı uluslararası banka hesap numarasıdır. Tüm dünyada İngilizce kısaltması kullanıldığı için bir karışıklık olmaması için ülkemizde de İBAN kelimesi kullanılmaktadır.

İBAN kullanılmasının amacı her bankadaki müşterilerin hesap numarasının uluslararası alanda tek bir şekilde olarak aynı standartta bulunmasıdır. İBAN numarası ile bankacılık transferlerinde hatasız, kolay ve hızlı işlemlerin yapılması amaçlanmaktadır. İBAN numarasının uzunlukları her ülkede farklılık gösterebilmektedir. Ancak maksimum 34 haneden oluşmaktadır.

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İBAN Neyin Kısaltması

İBAN kelimesi ingilizce karşılığından kısaltılarak kullanılmaktadır. İngilizce uzun hali “International Bank Account Number” yani uluslararası banka hesap numarasıdır. >Tüm dünyada ortak dil olarak İngilizce benimsediği için bu tarz terimlerin İngilizce karşılığı kullanılmaktadır.

Para transferi yaparken İBAN numaraları otomatik olarak kontrol edilerek transfer anında size hangi bankaya ait İBAN numarası olduğu ve alıcı adının ilk harfi ve soyadının ilk harfi gösterilmektedir. İBAN numarası belirli bir algoritma ile oluşturulduğu için her hesabın ve bankanın numarası farklıdır.