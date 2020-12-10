I. Mehmed kimdir? Mehmed Çelebi dönemi olayları ve 1. Mehmet'in hayatı

Birçok tarihçiye göre I Mehmed'in tek padişah olarak hüküm sürdüğü 8 yıl, Osmanlı Devletinin en karışık dönemlerinden biridir. Hem iç meseleler hem de diğer beyliklerle yapılan savaşlar, Osmanlı Devletinin güç kaybetmesine neden oldu. Kendisinden sonra gelen II. Murad ve Fatih Sultan Mehmet ile birlikte Osmanlı Devleti, yükselme devrine girdi.

Mehmed Kimdir?

Tam adı Mehmed Bin Bayezid'dir. Annesinin adı Devlet Hatun'dur. Mehmet Çelebi'nin toplam 8 oğlu olmuştur. Vasiyetinde II. Murad'ın tahta çıkmasını beyan ederek ülkede iç karışıklık çıkmasını önlemiştir.

Mehmed Çelebi Dönemi Olayları

Mehmed Çelebi'nin babası Yıldırım Beyazıt'tır. 1402 yılında Yıldırım Beyazıt'ın başında olduğu Osmanlı ordusu ile Timur'un ordusu Ankara Çubuk Odasında karşı karşıya geldi. Tarihe Ankara Savaşı adıyla geçen savaşta Yıldızım Beyazıt, Timur'a esir düştür. Bu dönem Osmanlı İmparatorluğunda ''Fetret Dönemi'' olarak anılır. Toplam 11 yıl süren fetret döneminde Mehmed Çelebi ile Musa Çelebi arasında yaşanan taht mücadelesi, Osmanlı Devletinin güç kaybetmesine neden oldu. Bununla birlikte İsa Çelebi ve Emir Süleyman'ın da tahta çıkmak istemesi, fetret döneminin 11 yıl boyunca devam etmesine neden olmuştur.

Mehmed Çelebi döneminde yaşanan en büyük olaylardan bir diğeri de Bursa Şehrinde çıkan yangındır. 1413 yılın Musa Çelebi ile I. Mehmed arasında gerçekleşen Çamurlu Derbent savaşı, Karamanoğulları Beyliğinin Bursa'yı kuşatmasına neden oldu. Kuşatma çok kısa bir sürede kırılsa da çıkan yangında birçok kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce ev de zarar gördü.

Mehmet Çelebi döneminde ülkenin farklı yerlerinde birçok isyan çıkmıştır. Dönemin en önemli isyanı ise ''Şeyh Bedreddin İsyanı'' olarak bilinir. Şeyh Bedreddin Simavi, özellikle fetret devrinde güç kazandı ve Musa Çelebi'nin yardımıyla saygın bir yer edindi. Müritleri her geçen yıl artan Şeyh Bedreddin'ın görüşleri hızla yayıldı. Börklüce Mustafa'nın da desteğiyle başlattığı hareket, kısa sürede isyana dönüştü. Mehmet Çelebi, Aydın şehrinde başlayan isyanı bastırması için oğlu II. Murad'ı görevlendirdi. İsyan kısa sürede bastırıldı. Şeyh Bedreddin ve Börklüce Mustafa ile isyana katılan herkes asıldı.

Aynı dönemde bu isyanla ortak özellikler taşıyan bir diğer ayaklanma ise Torlak Kemal tarafından çıkarıldı. Bu isyan da çok hızlı bir şekilde bastırıldı.

Mehmed'in Hayatı

1389 yılında Bursa'da, doğdu. Yıldırım Beyazıt'ın dördüncü oğludur.Babası, Ankara Savaşında esir düştükten sonra üç kardeşiyle uzun yıllar sürecek olan bir taht mücadelesinin içine girdi. Kardeşleriyle birçok savaşta karşı karşıya gelen Mehmet Çelebi, bu savaşların hepsini kazandı ve 1413 yılında padişah oldu.

Padişahlık dönemi sadece 8 yıl sürmüştür. 1421 yılında avlanırken aniden fenalaştı ve attan düştü. Kendisi iç karışıklıklarla ve taht savaşlarıyla uzun yıllar boyunca mücadele etmiş biri olarak kendisinden sonra başka bir fetret döneminin yaşanmasını istemiyordu. Bu nedenle ölüm döşeğindeyken tahta oğlu II. Murad'ın geçmesini emretti. Mehmet Çelebinin ölüm haberi kendisinin üzerine bir süre saraydan ve halktan gizlenmiştir. Bunun nedeni iç karışıklığı önlemek ve II. Murad'ın tahta geçmesini hızlandırmaktı.

Bu olaydan sonra birçok padişahın daha ölüm haberi saklı tutulmuştur. Mehmet Çelebi, vefat ettiğinde 32 yaşındaydı. En genç vefat eden Osmanlı Padişahlarından biridir. Osmanlı'nın 5. padişahı 26 Mayıs 1421 tarihinde, Bursa - Yeşilköy Cami'ne defnedildi.