Huylu Huyundan Vazgeçmez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Huylu huyundan vazgeçmez atasözü bir insanın bir alışkanlıktan kolay kolay vazgeçemeyeceğine ve özellikle de bu alışkanlığı başka bir insanın değiştiremeyeceğini anlatmaktadır.

Huylu Huyundan Vazgeçmez Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Huylu huyundan vazgeçmez atasözü TDK' da açıklanarak tanımlanmıştır. Şu şekilde tanımlanmıştır: Bir şeyi huy edinmiş veya alışkanlık edinmiş kimseyi bu huyundan vazgeçirmek için ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın, çaba verilirse verilsin, olumlu bir sonuca ulaşılmaz. Kişinin huyunu değiştirmesi için kendi isteğinin olması gerekir. Kişinin kendi gayretine ve içe dönük hesabına bağlıdır.

Huylu Huyundan Vazgeçmez Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Bu atasözünün cümle içinde kullanımına şu şekilde örnek verebiliriz: Onun bu alışkanlığını ne kadar değiştirmeye uğraşırsan uğraş, ne kadar dil dökersen dök ama unutma ki atalarımız bu kişiler için huylu huyundan vazgeçmez sözünü kullanmışlardır.