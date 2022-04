Hurt 2. Ve 3. Hali Nedir? Hurt Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Haberin Devamı

Hurt fiili İngilizcede sıklıkla kullanılan fiiller arasında değildir. Bu durum fiilin ne anlam ifade ettiğiyle ilgilidir. Düşündüğümüzde araba sürmek, yemek pişirmek, giyinmek, içmek, almak, vermek gibi fiiller daha sıklıkla ihtiyaç duyulan fiiller arasındadır. Hurt fiilini İngilizceyi ikinci dil olarak profesyonel şekilde bilen insanlar mutlaka duymuştur ve kullanmaktadır.

Hurt Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Hali Nedir?

Öncelikle bilinmesi gereken hurt fiilinin Türkçe karşılığıdır. Sonuçta İngilizce bir terimin Türkçe karşılığını bilmeden kelimeyi doğru cümle yapısı içinde kullanamayabiliriz.

Hurt fiili Türkçe olarak incinmek anlamına gelmektedir. Bu fiil İngilizcede düzensiz bir fiildir. Yani bu fiilin çekimli hale getirilmesi farklı bir kalıbı izlemektedir. Düzenli fiillerde çekimler ait oldukları dilin kalıbını izlemektedir.

Hurt fiilinin ikinci ve üçüncü hali de ''hurt'' olarak geçmektedir. Görüldüğü gibi bu fiilin ikinci ve üçüncü hali de yalın haliyle aynıdır.

Hurt Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Hurt fiilinin ikinci ve üçüncü hali olan ''hurt'' durumu da geçmiş zamanla kurulmuş olumlu cümlelerde kullanılmaktadır. Çünkü soru ve olumsuz cümlelerde did yapısı kullanıldığı için fiilin yalın halini kullanmamız gerekmektedir.

Bu filin üçüncü hali de geçmiş ile gelecek arasında bağlantı kurulmak istendiğinde kullanılmaktadır. Geçmişi anlatırken onun öncesinde bir zamandan bahsetmemiz gerektiğinde yine üçüncü halini kullanmak söz konusudur. Gelecekte yapıyor olacağımız bir şeyi anlatırken de üçüncü hali kullanılır. Eylemi gerçekleştirenin belli olmadığı durumlarda ve sıfat tamlamalarında da bu fiilin üçüncü hali kullanılmaktadır.

İşte hurt fiilinin ikinci ve üçüncü hali olan ''hurt'' şekliyle örnek cümleler şöyle sıralanmaktadır;

Efe basketbol oynarken elini incitti. Efe hurt his hand while playing basketball.

Babam beni konuşmasıyla incitti. My father hurt me with his speech.

Kavgada benim canım yanmadı. I didn't get hurt in the fight.

Kedim trafik kazasında incindi. My cat was hurt in a car accident.

O gitar çalarken tırnağını incitti. She hurt her nail playing the guitar.