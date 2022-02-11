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Hürmüz boğazı nerede, hangi ülkede? Hürmüz boğazının stratejik önemi nedir?

#Hürmüz Boğazı Nerede Hangi Ülkede?#Stratejik Önemi#Coğrafya
Hürmüz boğazı nerede, hangi ülkede Hürmüz boğazının stratejik önemi nedir

Dünya üzerinde pek çok boğaz bulunmaktadır. Dünya üzerindeki en önemli boğazlardan bir tanesi olan Hürmüz boğazının da tam olarak nerede olduğu merak edilmektedir. Hürmüz boğazı ile ilgili araştırmalar günümüzde de halen devam etmektedir. Özellikle bu boğazın hangi ülkeye ait olduğu araştırılıyor. Peki, Hürmüz boğazı nerede? Hürmüz boğazı hangi ülkede? Hürmüz boğazının stratejik önemi nedir tüm detayları ile derledik.

 

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Hürmüz boğazı Dünya'nın ticaret açısından en önemli boğazlarından bir tanesidir. Çok büyük stratejik öneme sahip olan bir boğazdır. Hürmüz boğazı tam olarak 3 tane ülke ile sınırı bulunan bir boğazdır.

Hürmüz Boğazı Nerede?

Hürmüz boğazı tam olarak Basra körfezi ve Umman körfezini birbirine bağlayan noktada bulunan bir boğazdır. Hürmüz boğazı Arapça dilinde de Madik Hürmüz olarak geçmektedir.

Hangi Ülkede?

Hürmüz boğazı konumu itibari ile İran, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri ile sınırı olan bir boğazdır. Bu üç ülkede de buradan geçişleri kontrol etmektedir.

Hürmüz Boğazının Stratejik Önemi Nedir?

Hürmüz boğazının çok fazla stratejik önemi bulunmaktadır. Özellikle bu bölgeden aktarılan petroller ve tankerler bu boğazdan geçer. Aynı zamanda dünyaya petrol ticaretinin aktarıldığı yer olarak da bilinmektedir. Bundan dolayı Hürmüz boğazı dünya üzerinde dünya ekonomisi açısından çok önemli olan bir boğazdır. Ekonomik olarak büyük bir öneme sahip olan Hürmüz boğazı deniz trafiği için de önemli bir bölgedir. Hürmüz boğazı dar nokta olarak kabul edilmektedir.

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Tam olarak bu bölgeden geçen tankerler için boğaz yeterince derin değildir. Bundan dolayı da tankerler bu noktadan yavaşlayarak ve çok dikkatli bir şekilde geçerler. Hürmüz boğazının derinliği İran sınırına yaklaşıncaya kadar incelmektedir. Aynı zamanda Hürmüz boğazı denizcilik şeritleri için de kullanılan bir boğazdır. Boğazın trafiği oldukça yoğundur. Bu bölgeden geçen her bir tanker ücret ödeyerek geçer. Bundan dolayı boğazın ekonomik getirisi oldukça fazladır.

2011 yılında yapılan araştırmaya göre bu bölgeden günlük yaklaşık olarak 17 milyon varil petrol ticareti yapılmaktadır. Dünyada ticareti yapılan petrol sayısının %20'si tam olarak bu boğazdan yapılmaktadır. Bundan dolayı dünya ticaretinde de önemi büyük olan bir boğaz olarak bilinmektedir. Yıllık olarak da 6 milyar varilden fazla petrol taşımacılığı yine bu boğaz üzerinden yapılmaktadır. Hürmüz boğazında gemiler oldukça fazla yoğun bir şekilde geçmektedir. Uluslararası pazarlara ulaşılması açısından deniz yolunun kestirmeden götürülmesi için bu boğaz stratejik bir önem arz etmektedir. Hürmüz boğazı aynı zamanda dünya sıvılaştırılmış gaz olan LNG ihracatında da önemli bir paya sahiptir. Yine aynı şekilde LNG ihracatı bu boğaz üzerinden yapılmaktadır.

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Hürmüz boğazının jeopolitik durumu son derecede kıymetlidir. Boğazın güvenliği yine boğaza kıyısı olan ülkeler tarafından yapılmaktadır. Fakat askeri bakımından düşük bütçeye sahip olan körfez ülkeleri kimi zaman boğaz güvenliğini yeterince sağlayamamaktadır. Bundan dolayı boğazın güvenliğini bazen diğer dünya devletleri de sağlayabilmektedir. Jeopolitik açıdan son derecede kıymetli ve değerli bir boğaz olan Hürmüz boğazı bir takım sorunlar ve meseleler barındıran da boğazdır. Karasuları meselesi Hürmüz boğazının en ünlü sorunlarından bir tanesidir. Bu karasuları meselesi İran ve Umman arasında yaşanan derin bir sorun olarak bilinmektedir.

 

 Özellikle dünya denizcilik hukukunda yer alan 12 mil kavramı ile birlikte bu sorun gün geçtikçe daha fazla gün yüzüne çıkmıştır. İran ve Umman devletleri deniz sınırlarını 12 mile çektikten sonra geçişlerde bir takım sorunların yaşanmasına sebep olmuştur. Daha sonra ise bu sular İran ve Umman'ın kara suları olmuştur.

 

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#Hürmüz Boğazı Nerede Hangi Ülkede?#Stratejik Önemi#Coğrafya

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