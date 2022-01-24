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Hunlar Türk müdür? Asya ve Arupa Hun Devleti Türk devletleri midir?

#Araştırma#Hunlar#Hun Devleti
Hunlar Türk müdür Asya ve Arupa Hun Devleti Türk devletleri midir

Türk tarihi açısından bakıldığı vakit ilk devletler içerisinde Hunlar, Göktürkler ve Uygurlar gelir. Bu doğrultuda Hun Devleti'nin Türk olup olmadığı merak edilen konular içerisinde bulunuyor. Peki, Hunlar Türk müdür? Asya ve Avrupa Hun Devleti Türk Devletleri midir tüm detayları ile derledik.

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Dünya tarihinin en köklü Devletleri içerisinde Hunlar gelir. Orta Asya'da kurulması ile beraber aynı zamanda Avrupa'ya kadar uzanan bir devlet olduğunu söylemek mümkün. Bu doğrultuda yüzyıllar boyunca varlığını sürdürmüş olarak da öne çıkar.

 Hunlar Türk müdür?

 Hun Devleti Orta Asya'da kurulmuş olan bir Türk devletidir. Yani Hunlar’ın Türk olduğunu ifade etmek mümkün. Zaten tarihsel açıdan ele alınmış tüm eserler ve yazılı kaynaklar bunu açık bir şekilde göstermektedir. Hatta en eski Türk devletleri olarak Hunlar, Göktürkler ve Uygurlar öne çıkar. Bu doğrultuda Orta Asya'da bulunan imparatorluk ise, Asya Hun İmparatorluğu olarak bilinmektedir.

 Asya ve Avrupa Hun Devleti Türk Devletleri midir?

 Yaşanan savaşlar ve göç ile beraber Hun Devleti ikiye ayrılmıştır. Bu doğrultuda bunların bir kısmı Orta Asya'da kalırken, diğer kısmı ise Rusya üzerinden Avrupa'ya göç etmiştir. Böylece Avrupa Hun İmparatorluğu ile Asya Hun İmparatorluğu ortaya çıkmıştır. Bu yönüyle bakıldığında Asya ve Avrupa Hun devletlerinin Türk devleti olduğunu dile getirmek mümkün. Öne çıkan birçok farklı yazılı kaynak ve Eser, bunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır.

 

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#Araştırma#Hunlar#Hun Devleti

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