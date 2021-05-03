Huneyn Savaşı Tarihi Ve Özeti - Huneyn Muharebesi Tarafları, Nedenleri Ve Sonuçları Kısaca Bilgi

Huneyn Savaşı, İslam Peygamberi Hz. Muhammed' in komutasında gerçekleştirilmiş ve galibiyetle sonuçlanmış bir savaştır.

Huneyn Savaşı Nedir?

Huneyn Savaşı, Mekke şehrinin fethinden sonra Huneyn vadisi denilen coğrafyada yapılmış bir savaştır. Bu savaşta İslam peygamberi Hz. Muhammed'in canı da tehlikeye girmiştir.

Huneyn Savaşı Tarihi

Huneyn savaşı hicretin 8. yılında yapılmıştır. Yani miladi takvime göre 630 yılında yapılmış bir muhaberedir.

Huneyn Savaşı Tarihi ve Özeti

Hevazin kabilesi Arabistan yarımadasının en büyük kabilelerinden birisiydi. Hz. Muhammed liderliğinde Mekke şehrinin ele geçirilmiş olmasını bir türlü hazmedemiyorlardı. Ayrıca Müslümanların bu şekilde yayılma göstermesini de kendilerine yönelik tehdit olarak görüyorlardı. Çünkü Mekke' de bulunan putları yıkılmıştı. Aynı şeylerin kendilerinin başına da geleceğinden korktukları için çareler arıyorlardı.

Hevazın kabilesinin başında bulunan ve genç bir lider olan Malik bin Avf, diğer bazı Arap kabileleri de yanına çekerek, mevcut tehlikeyi öne sürerek savaş hazırlığına girişti. Tüm kabilesini kadın, çocuk demeden savaşa hazırlıyordu. Bunu duyan Hz. Muhammed de derhal savaş hazırlıklarına girişti. 12 bin kişilik bir ordu hazırlayan Hz. Muhammed bu şekilde Mekke' den yola çıktı. Bu ordunun yapısı ilginçti. Çünkü Müslüman, Ensar, Muhacir ve Arap kabilelerin yanında yaklaşık 80 kadar da müşrik yer almaktaydı. Bunlar savaşa olası ganimetten pay alabilmek amacı ile katılmışlardı.

Ordu Huneyn bölgesine ulaşmıştı. Hevazinliler ise daha önce savaş meydanına gelmişlerdi. Dar bir boğazdan geçerken pusuya düşen İslam ordusu biraz tökezlemiş olsa da bu savaş meydanından savaşın galibi olarak zaferle ayrılmıştır.

Huneyn Muhaberesi Tarafları Nedenleri ve Nerede Olmuştur?

Miladi 630 yılında gerçekleştirilen bu savaş Havazin kabilesinin ordusu ile Peygamber Hz. Muhammed' in liderliğinde Sakif kabileleri arasında olmuştur. Huneyn Savaşına giden yoldaki süreç ve bu savaşın nedenlerini şöyle sıralamak mümkündür:

l Huneyn savaşının şüphesiz en temel sebebi Müslümanların Peygamber Hz. Muhammed önderliğinde Mekke şehrini fethetmiş olmalarıdır.

l Mekke'nin fethi ile putperest Hevazin kabilesinin putları yıkılmıştı. Bu olay Hevazin kabilesinin tepkisini, öfkesini çekmiştir. Bu durumu kabullenemeyen Hevazin kabilesinin liderliğinde bu savaş için birlik olunmuştur.

l İslamiyet’i kabul etmeyen müşrik kabileler Müslümanların Mekke'yi ele geçirmesinden sonra hem tepki göstermişlerdi hem de bu yayılmanın önlenmesi için çareler aramaktaydılar. Huneyn savaşının sebeplerinden birisi de putperestlerin aynı şeylerin kendi başlarına gelmesinden korkmaları olmuştur.

Huneyn Muhaberesi Sonuçları

Huneyn Savaşının başlangıcında Müslümanlar zor durumlarda kalmışlardır. Lider Peygamber Hz. Muhammed ölüm tehlikesi bile atlatmıştır. Fakat savaşın galibi Müslümanlar olmuşlardır. Düşman Taif bölgesine çekilmek ve kaçmak zorunda kalmıştır. Huneyn savaşının sonunda Müslümanlar çok fazla ganimet ve esir elde etmişlerdir.

Huneyn Savaşının Önemi

Huneyn savaşının İslam tarihinde önemli bir yeri vardır. Huneyn Savaşının önemini şu başlıklar altında sıralamak mümkündür:

l Huneyn savaşı neticesinde Arap yarımadası tamamen şirkten arındırılmış oldu. Tevhidin egemen olması yolunda önemli bir ilerleme sağlanmış oldu.

l İslamiyet’in önderi Hz. Muhammed bu zaferden ziyadesiyle memnun oldu. Savaş ganimetleri de savaşa katılanlar arasında paylaştırıldı.

l Huneyn savaşına hazırlık yapılırken ordunun çok güçlü ve üstün olması belli bir kibir oluşturmuştu. İşte bu kibir savaşın başında Müslüman orduya nerede ise savaşı kaybettirecekti Ancak sonunda Müslüman ordu galip geldi ve zafer ile savaş meydanından ayrıldı.