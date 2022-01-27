Hoş bulduk nasıl yazılır? Hoş bulduk kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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İçinde hoş geçen diğer kelimeler ve doğru yazılışları şu şekildedir.

1- Hoşgeldin (Yanlış) - Hoş geldin (Doğru)

2- Hoşçakal (Yanlış) - Hoş çakal (Doğru)

3- Hoşgörmek (Yanlış) - Hoş görmek (Doğru)

Hoş Bulduk Nasıl Yazılır?

Genellikle ''hoş geldin'' kelimesine cevaben söylenen hoş bulduk kelimesi, yazımı en sık karıştırılan sözcükler arasında yer alıyor. Dil bilgisi kurallarına göre birleşik isimler bitişik, tamlamalar ise ayrı yazılır. Hoş bulduk ifadesi de iki kelimeden oluşan bir tamlama olduğu için kelimenin bitişik değil ayrı yazılması gerekir.

Hoş Bulduk Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

Günlük hayatta, bir eve ya da ofise girerken en sık kullandığımız kelimelerden biri olan hoş bulduk sözcüğünün doğru yazılışı aşağıdaki gibidir.

HOŞ BULDUK - Doğru

HOŞBULDUK - Yanlış

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Hoş Bulduk Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Teyzem, enişten ve çocukları hep bir ağızdan hoş bulduk deyip içeri girdiler.

(Doğru Kullanım)

2- Hoş geldin dememe rağmen hoşbulduk bile demeden, sessizce eve girdi.

(Yanlış Kullanım)