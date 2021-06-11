Hoparlör nasıl yazılır? TDK'ya göre hoperlor mu hoparlör mü? Hoparlör yazımı

Hoparlör kelimesi aslına bakılırsa birçok farklı biçim üzerinden ele alınır ve yanlış yazılır. İçerisindeki birden fazla harf değişkenlik gösterir ve yanlış biçimde yazımı yapılır. Ancak Türk Dil Kurumu üzerinden gerçek yazılışı ele alınarak doğru anlamı üzerinden kullanılabilir.

TDK'ya Göre Hoperlor mu, Hoparlör mü?

Özellikle içerisindeki sesli harfleri üzerinden hoparlör kelimesi çok sık yanlış kullanılmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı zaman bu Kelimenin doğru yazılışı, ‘Hoparlör’ şeklinde öne çıkıyor.

Hoperlor (Yanlış kullanım)

Hoparlör (Doğru kullanım)

Görüldüğü üzere içerisindeki sesli harflere dikkat etmek suretiyle hoparlör kelimesinin doğru biçimde kullanmak mümkün. Tek bir doğru yazılışı vardır ve bu yazılış üzerinden amacına uygun şekilde birçok farklı yerde kullanılabilir.

Elektrik ve ses dalgalarını çeviren ve gerekli süre içerisinde yükselten cihaz hoparlör olarak bilinir. Aynı zamanda radyo ve teyp ile beraber birçok farklı müzik cihazını dinlenebilir hale getiren alet olarak da öne çıkar. Verilen bu anlamları kapsamında TDK üzerinden doğru yazılışı ile beraber, amaca uygun farklı yerlerde hoparlör kelimesi kullanılabilir. Tek başına ya da cümle içerisinde değerlendirilebilen yaygın kelimelerden biridir.