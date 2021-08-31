Hoover Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Hoover Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

Hoover şirketi çok uluslu şirketlerden bir tanesidir. Beyaz eşya ve elektronik alanında üretilmiş olan şirketlerden bir tanesidir. Hoover en eski elektrik süpürge şirketlerinden bir tanesidir. Hoover the Hoover Company adı ile bilinmektedir.

Hoover Hangi Ülkenin Markası?

Hoover Amerika Birleşik Devletleri'nin bir şirketidir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Karolina eyaletinde yer almaktadır.

Hoover Nerede Üretiliyor?

Hoover Çin'de üretilmektedir.

Hoover Ne Zaman Kuruldu?

Hoover 1908 yılında kurulmuş olan bir elektrikli süpürge üretim şirketidir.

Hoover'ın Sahibi Kim?

Hoover'ın sahibi Qingdao Haier'dir.

Hoover'ın Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi

Hoover Amerika Birleşik Devletleri'nde Ohio kentinde 1908 yılında kurulmuştur. 20. yüzyılda elektrikli süpürge üreticiliğini arttıran Hoover daha sonra İngiltere'de bir üs kurmaya karar vermiştir. Hoover 2006 yılında Çinli şirketlerden bir tanesi olan Techtronic Industries'e satılmıştır. 107 milyon dolar karşılığında satılan Hoover şirketi Çin'de üretilmeye başlamıştır. Hoover günde Hoover Europe markası adında Avrupa'da da kurulmuş ve faaliyet göstermeye başlamıştır.