Homojen Nedir? Homojen Karışım Örnekleri Ve Ayırma Yöntemleri Hakkında Bilgi

Homojen gıda denilince pek çok kişinin aklına farklı tabirler gelebilmektedir. Bu nedenle bu konunun oldukça detaylı bir şekilde öğrenilmesi gerekmektedir.

Homojen Nedir?

Homojenlik son yılarda oldukça merak edilen konuların başında yer alan bir durum olmaktadır. Fakat bireyler homojenlik hakkında bilgi sahibi olmadan önce genel olarak bilgi sahibi olmasında fayda vardır. İlk olarak doğada bulunana pek çok madde homojen ve heterojen yapıda bulunmaktadır. Bu yapıların en önemli özelliği oldukça net bir görüntü ve eşit dağlım olmaktadır.

Homojenlik anlaşılmadan önce genel olarak tabirinin yapılması gerekir. Homojene milattan sonraki yunan filozoflar tarafında bulunana bir bilgi olmaktadır. Bu aslıdan eski dönem simya ile ilgili çalışmalar yapan bireylerin bir belirtisidir. Bilgi olarak ilk başlarda sadece kıvamı olan ve net bir görüntü olan şeyler homojen denilmektedir. Fakat zaman içinde pek çok defa bu durumun aslıdan sadece görüntü ile oluşmayacağı bilinmektedir.

Yapılan araştırmalara göre son yıllarda pek çok defa farklı görüntüye sarsıp olana homojen yapılar bulunmaktadır. Heterojen tanımı ise homojenliğin öğrenilesi için oldukça önemli olmamaktadır. Heterojen görüntünün ve daha çok içeriğinin her noktada eşit olmaması olmaktadır. Bugün insan “eli yapılan birçok şeyin homojen dolmadığı bilinmektedir. Fakat geneli fizik ve biyoloji kuralarında göre genel manada bir netlik olan madde oldukça homojen olarak kabul edilebilmektedir.

Homojen Karışım Örnekleri Ve Ayırma Yöntemleri Hakkında Bilgi Nedir?

Doğada saf bir şekilde homojen olan birçok yağı onulmamaktadır. Bu yapıların daha önemli yapan özelliklerinin insan eli ile homojen olmamasıdır. Genellikle ilk homojen madde için birçok kişi tarafında su örnek verilmektedir. Genel manada bakıldığı zaman birçok ek homojen madde bulunmaktadır. Doğadan alınana ve dünya üzerinde bulanan tüm suların hemen hemen her yerinde eşit miktarda homojen su mineralleri bulunmaktadır.

Homojen maddeler konusu sadece sıvı ve püre tarzı yiyekal değil katı maddeler de olabilmektedir. Bu maddelerin başında ise en çok bilinene ve tercih edilin kum olmaktadır. Kumun hemen hemen her yerinde eşit olarak kum taneciği bulunmaktadır. Bu maddeye genel bakan biri görüntüsü net bir şekilde tek parça olduğu için homojen diyebilir. Bu kanı ne doğru ne de yanlış olmaktadır bu durumun temel sebebi ise sağlıklı bir görüntü oluşmasında rağmen iç minerallerinin oldukça çeşitli olmasından kaynaklanmaktadır.

İnsan eli ile yapılmış homojen gıdalar dairen verilmesi gerekir ise en mantıklısı gazoz olmaktadır. Dıştan bakıldığı zaman pek çok açıdan tek görüntüsü olan bir yapı olarak görülmektedir. Bu nedenle homojen bir yapı elde edilmektedir. Doğada bulunan ve insan eli ile gazoz gibi irilebilin bir gıda ise ayran olarak bilinmektedir. Ayran genellikle peke çok kişinin ortak olarak sevdiği ve tükettiği bir yiyecek olmaktadır.

Ayranın içinde olan yoğurt gıdası zaman içinde çökmeler ile karşılaşabilmektedir. Bu nedenle pek çok kişi ilk bakışta ayrana homojen diyebilir. Fakat ayran çalkalanınca homojen olmaktadır. Aksi halde genel olarak ayran homojen değil daha çok heterojen bir madde olarak bilinmektedir. Bu durumun temle nedeni ayran içinde olan bileşenlerin zamma içinde çökmekler uğraması olmaktadır.