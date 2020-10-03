Homo Erectus nedir ve ne demek? Homo Erectus hakkında bilgi

Homo erectus türü, bilinen ilk ilkel insan olan soyu tükenmiş olan bir Homo türüdür. Bu türler her daim hemen hemen herkes tarafından merak edilmektedir.

Homo Erectus Nedir?

Evrimcilerin günümüzde ilkel insan şeklinde göstermeye çalıştıkları bu tür olan Homo erectus, aslında kayıp insan ırkıdır. Bu Homo erectus türü ile biz insanların arasındaki farklar aslında sadece ırksal farklılıklar olmaktadır. Evrimcilerin ortaya çıkardıkları insanın evrimi adlı şemada, Australopithecus türünden hemen sonra temel olarak ilk Homo erectus adı ile sınıflandırılan fosiller gelmektedir.

Homo Erectus Alt Türleri Nelerdir?

Homo erectus erectus

Homo erectus palaeojavanicus

Homo erectus soloensis

Homo Erectus Ne Demek?

Homo erectus kavramı aslında dik yürüyen insan anlamını taşımaktadır. Evrimciler bu türün insanlarını, erect sıfatıyla daha öncekilerden ayırmak durumunda kalmışlardır. Çünkü ellerinde bütün Homo erectus fosilleri, genel olarak Australopithecus ve ya Homo habilis türlerinde görülmediği kadar dik durmaktadır.

Günümüz insanlarının iskeleti ile de Homo erectus iskeletinin arasında hiç fark yoktur. Bunun en iyi göstergesi, Homo erectus türüne dahil edilen Turkana Çocuğu adlı fosildir. Bu fosilin sahibi 12 yaşında çocuk olup büyüdüğü zaman yaklaşık olarak 1.83 boyunda olması gerektiği saptanmıştır. Fosilin genel dik iskelet yapısı şuan ki günümüzdeki insanlardan farksızdır.

Homo Erectus'un Fiziksel Özellikleri

Geçmiş dönemlerde bulunmuş olan Homo erectus fosilleri yaklaşık olarak 1000 cm küp civarında bir hacme sahip olsa dahi pek çok değişiklik gösterebilmektedir. Java adasında bulunmuş olan fosiller ile Zhoukoudian'da bulunmuş olan fosiller arasında ortalama olarak 160 cm küpe yakın bir fark görülmektedir. Gongwangling'de bulunmuş olan fosiller ise yaklaşık olarak 780 cm küplük bir hacme sahip olmaktadır.

Asya'da bulunmuş olan bu kafatası hacimlerinin arasındaki farka sebep olan şeyin bu tür popülasyonların zaman içinde evrimleşerek birbirinden çeşitli özelliklere sahip oldukları düşünülmektedir. Aynı şekilde Afrika'da da bulunan fosillerin kafataslarının hacmi yaklaşık olarak 850–1067 cm küp civarları arasında değişkenlik göstermektedir.

H.erectus kafatası hacmi genel olarak Homo Sapiens'ten daha az da olsa Homo habilis ve de Australopithecus türlerinden her daim daha büyüktür. H.erectus ve de Australopithecustürleri arasında bulunan kafatası hacmi farkları H.erectus ve H.sapiens türü arasındaki saptanan farktan daha da fazladır.