Holokost Nedir? Holokost Katliamı Ne Zaman Başladı?

Holokost, Nazi rejimi tarafından yaklaşık altı milyon Yahudi’nin öldürülmesi için kullanılan terimdir.

Holokost Nedir?

Holokost, Nazi rejimi, müttefikleri ve işbirlikçileri tarafından 6 milyon Yahudi’ye sistematik, devlet destekli zulüm ve katliamdır. Holokost , "ateşte kurban etme" manasına gelen Yunan kökenli bir sözcüktür. Ocak 1933'te Almanya'da iktidara gelen Naziler, Almanların "ırksal olarak üstün" olduğuna ve "aşağı" kabul edilen Yahudilerin sözde Alman ırkçı topluluğuna yabancı bir tehdit olduğuna inanıyorlardı.

Nazi döneminde Alman yetkililer, algılanan ırksal ve biyolojik aşağılıklarından dolayı diğer grupları da hedef aldı. Romanlar (Çingeneler), engelliler, bazı Slav halkları ( Polonyalılar, Ruslar ve diğerleri), Sovyet savaş esirleri ve Siyah insanlar bu grupların içerisinde yer alıyordu. Diğer gruplar, aralarında Komünistler, Sosyalistler, Yehova'nın Şahitleri ve eşcinsellerin de bulunduğu siyasi, ideolojik ve davranışsal gerekçelerle zulüm gördü.

Holokost Katliamı Ne Zaman Başladı?

1933'te, Avrupa'daki Yahudi nüfusu dokuz milyonun üzerindeydi. Avrupalı ​​Yahudilerin çoğu, Nazi Almanya'sının II. Dünya Savaşı sırasında işgal edeceği veya etkileyeceği ülkelerde yaşıyordu. 945'teki savaşın sonunda, Almanlar ve onların müttefikleri ve işbirlikçileri, " Nihai Çözüm " kapsamında her üç Avrupalı ​​Yahudi’den yaklaşık ikisini öldürdüler.

Naziler, Yahudileri Alman Volk'una en ölümcül tehdit oluşturan aşağı ırk olarak görüyorlardı. Naziler iktidara geldikten kısa bir süre sonra, Yahudileri Alman ekonomik, sosyal ve kültürel hayatından dışlamak ve onları göç etmeye zorlamak için önlemler aldı. İkinci Dünya Savaşı, Nazi yetkililerine kapsamlı, "Yahudi sorununa nihai bir çözüm" bulma fırsatı verdi. Bu da Avrupa'daki tüm Yahudilerin öldürülmesiydi.

Yahudiler Nazi ırkçılığının öncelikli hedefi iken, Almanya’daki diğer gruplar, Romanlar da dahil olmak üzere ırksal nedenlerle zulüm gördü. Bu Terimi Sözlükte Görüntüle (daha sonra "Çingeneler" olarak adlandırılır), Afro-Almanlar ve zihinsel veya fiziksel engelli insanlar. Savaşın sonunda Almanlar ve Mihver ortakları 250.000 ila 500.000 Romanı öldürdü. 1939 ile 1945 arasında, sözde Ötenazi Programı’nda, çoğu Alman olan ve kurumlarda yaşayan en az 250.000 zihinsel veya fiziksel engelli hastayı öldürdüler.

Nazi zulmü Avrupa'ya yayılırken, Almanlar ve işbirlikçileri, biyolojik olarak aşağı veya tehlikeli olarak görülen milyonlarca insana zulmetti ve onları öldürdü. Yaklaşık 3,3 milyon Sovyet savaş esiri açlık, hastalık, ihmal veya acımasız muameleden öldürüldü veya öldü. Almanlar, Polonya aydınlarının Yahudi olmayan on binlerce üyesini vurdular. Polonya ve Sovyetler Birliği'ndeki "pasifleştirme" baskınlarında yüzlerce köyün sakinlerini öldürdüler ve milyonlarca Polonyalı ve Sovyet sivili zorla çalıştırılmak üzere sınır dışı ettiler. Bu durum birçok kişinin ölmesine neden oldu.

Nazi rejiminin ilk yıllarından itibaren Alman yetkililer, davranışları öngörülen sosyal normlara (dilenciler, alkolikler ve fahişeler gibi) uymayan eşcinsellere ve diğer Almanlara zulmetti. On binlerce kişiyi hapishanelerde ve toplama kamplarında hapsettiler. Alman polis yetkilileri benzer şekilde siyasi muhalifler (Komünistler, Sosyalistler, Masonlar ve sendikacılar dahil) ve dini muhalifler (Yehova'nın Şahitleri gibi) olarak görülen on binlerce Alman'a zulmettiler. Bu kişilerin çoğu kötü muamele ve cinayet sonucu öldü.

Bazı sağlam vücutlu Yahudiler, geçici olarak gettolarda zorunlu çalıştırma, Yahudiler için zorunlu çalışma kampları veya Nazi işgali altındaki Polonya ve Sovyetler Birliği'ndeki toplama kamplarında çalıştırılmaktan kurtuldu. Bu işçilerin çoğu açlıktan ve hastalıktan öldü ya da çalışamayacak kadar güçsüz kaldıklarında öldürüldü.