Holding Nedir, Nasıl Kurulur? Holdinglerin Avantajları Nelerdir?

Holdingler, ticaret işlerini büyütmek amacıyla kurulur. Holding şirket kurabilmek için, en az 5 şirket gerekliliği düşüncesi yanlış bir düşüncedir. Holding kurulabilmesi için 50.000 TL sermaye ihtiyacı vardır.

Holding Nedir? Nasıl Kurulur?

Holding hakkında merak edilen çok fazla konu bulunuyor. Holdingler, belirli şartların karşılanmasıyla kurulabilir. Holding kurabilmek için alınması gereken bazı izinler bulunuyor. Normal bir anonim şirket kurmak için bakanlıktan herhangi bir onay alınması gerekmiyor. Fakat holding kurulurken, gerekli izinlerin alınması gerekiyor. Holdingler ile normal anonim şirketler arasında oldukça fazla farklar bulunuyor. Holding kavramı, kişilerin duymuş olduğu "saf holding" kavramıdır.

Holding, tek veya birden çok girişimci kişinin farklı alanlarda iş yapan birden fazla şirketlerin bir amaç için holding çatısı altında toplanmasıdır. Holdingler, doğrudan satış veya üretim faaliyetlerinde bulunmazlar. İştirak sağladığı şirketlerin %51'ine sahip büyük ortaklarıdır. İştirak edilmesinin amacı, mali organizasyonlarla bağlı olunan şirketlerin tek elden yönetilmesi durumudur. Bir şirketin holding olabilmesi için bazı özelliklere sahip olması gerekiyor. Merak edilen özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz;

Belirli bir ekonomik amacı olması

Yönetim merkezinin tek idareden yapılması

Hukuki anlamda farklı statülere sahip olmuş firmaların bir araya gelmesi

Holdinglerin detayına bakıldığında iki tür farklı işletme bulunuyor. Yönetimi yapanlar ve ona bağlı işletmeler olarak ikiye ayrılıyor. Yönetimi elinde tutan şirkete holding şirket veya ana şirket ismi veriliyor. Bağlı şirketler, hukuki anlamda bağımsızdır. Fakat yönetimleri ana şirkete bağlı olarak hizmet verir. Holding kurabilmek için, yerine getirilmesi gereken yasal sorumluluklar vardır. Günümüzde tek gerçek kişiyle holding şirket kurmak mümkündür. Ana sözleşmelerinde özel maddelerin yer alması ve Bakanlıktan kuruluş izinlerinin alınması gerekiyor. Holding şirketlerinin çeşit tanımlaması, TTK tarafından yapılıyor.

Holdinglerin Avantajları Nelerdir?

Holding şirketi olabilmenin bazı avantajları bulunuyor. Yönetimlerin tek bir merkezden yapılması ve üretim aşamasından tüm markalaşmaya kadar birçok alanda faydası bulunuyor. Holdinglerin avantajlarını kısaca şu şekilde sıralayabiliriz;

Grup için şirketlerin tek merkezden etkili olarak yönetilmesi

Öz kaynak karlılık durumu ve daha fazla yatırım gücüne sahip olmak

Risk paylaşımları veya dağılımları

Yapılan kar oranının grup içinde tutulması

Finansal imkanların genişletilebilir olması

Uluslararası ölçeklendirmelerin yapılması

Rekabet ve pazarlama güçlerinin daha fazla olması

Kurumsal ve uzman yapıya dönüşmesi

Koordinasyon, bütçeleme ve planlama yapılabilmesi

Holdingler için belirlenen avantajlar arasında vergi avantajları da bulunuyor. Holding şirketleri, kar dağılımı yapılırken holdinge verilen kar üzerinden gelir vergisi stopajı ödenmiyor. En erken süreçte 1 yıl sonra dağıtım yapılmasına izin veriliyor. Vergi miktarları grup içerisinde 1 yılı geçmeyecek şekilde finansman olarak kullanılabiliyor.

Holding mensubu şirketler, holding aktifleri arasında bulunan iştirak hisselerini satması durumunda, elde edilmiş olan gelirlerin %75'inin kurumlar vergisi ödenmiyor. Holding mensubu şirketler için verilmiş olan direkt hizmetlerinin tüm giderleri, ilgili şirketlere aktarımı sağlanarak gider olarak gösteriliyor.

Holding şirketleri, 2 yıl süreyle bulunan iştirak hisselerinin satışından kaynaklı katma değer vergilerini ödemiyor. Holdinglerin, bankalardan aldığı ve holding mensubu şirketlerine kullandırmış olduğu tüm borçlanmalar örtülü sermaye olarak sayılmıyor. Holdinglerin bazı dezavantajları da bulunuyor. Holdinglerin halka açılması durumunda, bağlı bulunan şirketler üzerindeki hakimiyet kaybedilebilir.