Hitabet nedir, özellikleri nelerdir? Hitabet sanatı ve eğitimi..

Hitabet, topluluk önünde konuşmadır, ancak topluluk önünde konuşmanın tamamı hitabet değildir.

Hitabet Nedir?

Hitabet, diğer tüm disiplinleri kapsadığı için en yüksek sanat olarak adlandırılmıştır. Edebiyat bilgisi, düzyazı oluşturma yeteneği ve ritim, uyum ve müzikalite için bir kulak gerektirir. Hitabet sadece konuşma değil, en asil duygularımıza hitap eden, ruhlarımızı canlandıran, tutkuları ve duyguları harekete geçiren ve erdemli eylemlere ilham veren konuşmadır. Trajedi, acı, kriz, korku ve kargaşa zamanlarında beslendiğinde genellikle en iyisidir. Bu durumlarda, kaosu anlamlandıramayan ve yol göstermesi için bir lider arayanlar için bir ışık, bir rehber görevi görür.

Türümüzün ses çıkarmaya başlamasından bu yana konuşulan söz insanlık için merkezi bir yer olsa da, konuşmanın bir sanat haline getirileceği ve gerçek hitabetlerin doğduğu yer Antik Yunan’dır. Devlet adamı, general ve usta hatip Perikles tarafından “belagatin altın çağı” başladı. Cenaze konuşması belki de halk için yazılan ve hazırlanan ilk büyük konuşmaydı ve gelecek tüm konuşmalar için standardı belirledi. Yine de Yunanistan'ın ve belki de tüm zamanların en büyük hatibi olarak hatırlanan Demosthenes'tir. Konuşma yeteneği, kayıtsız bir uykuya dalmış bir Atina halkını, Makedonyalı Philip'in özgürlüklerine yönelik oluşturduğu tehditle savaşmaya teşvik etmiştir.

Hitabet Sanatı Özellikleri Nelerdir?

Güven, başarılı bir hitabet özelliğidir. Kendine güvenen bir konuşmacı, daha emin, doğru, bilgili, zeki ve sevimli olarak görülür.

Tutku, bir şey için güçlü bir coşku hissidir. Konuşmanızı etkili bir şekilde iletmek için konuya bir tutkunuz olması gerekir. Konu sizi heyecanlandıramıyorsa, büyük ihtimalle dinleyicilerinizi heyecanlandırmayacaktır. Tutku olmadan konuşmanız anlamsızdır. Tutku, doğal olarak akan duyguları ortaya çıkarır. Duygular izleyiciyi hareket ettirir ve mesajı etkili bir şekilde iletir.

Başarılı bir konuşmacı olmak için önce kim olduğunuzu ve en güçlü niteliklerinizin neler olduğunu anlamalısınız. Başarılı konuşmacıların çoğu, güçlü yanlarını ortaya çıkarır.

Hiç kimse sizi kendinizden daha iyi kopyalayamaz. Konuşma için ne kadar prova yapmış olursanız olun, kendiniz gibi davranmazsanız, izleyicileriniz sizi samimiyetsiz olarak hatta başka birinin taklidi olarak görebilir.

İyi bir konuşma doğası gereği seyirciyi mümkün olduğunca meşgul etmelidir. Bu can sıkıntısı unsurunu ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Hitabet Sanatı Eğitimi Nedir ve Neden Gereklidir?

Hitabet Sanatı, boş sözler veya güzel siyasi konuşmalar değildir. İyi bir yazar, konuşmacı ve dinleyici olmak, başarılı bir sunum gerçekleştirileceğini bilme sanatıdır. İleri öğrenim ve yükseköğrenimin temel becerilerini öğretir. Mantıklı düşünmeyi, yanlış ya da zayıf argümanları keşfetmeyi, tartışmalı bir konu üzerine iyi bir örnek oluşturmayı ve çok yaygın olan topluluk önünde konuşma korkusunun üstesinden gelmeyi bilmek gerekmektedir.

Hitabet Sanatı, iyi bir eğitimin temel yapı taşıdır. Açık düşünme, iyi argüman ve mantıklı tartışma, herhangi bir disiplin ve alanda akademik öğrenci başarısı için esastır. Yaptığınız sunumlar ne kadar güçlü olursa, akademik başarınız o kadar yüksek olur. Hitap ederken, hitabet sanatını benimsemek iletişiminizi geliştirebilir ve daha fazla insanın bakış açınızla aynı fikirde olmasına yardımcı olabilir.

Hitabet Sanatı her yerdedir ve dünyanızda değişimi hayata geçirmenin bir yoludur. Ancak hitap etmeyi bilmek, tanımak ve kullanmak sürekli pratik gerektirdiği gibi, aynı zamanda sözlük, dil ve anlam bilgisinin de gelişmiş olması gerekmektedir. İnsanların size daha çok saygı duymasını, dinlemesini ve anlamasını sağlar.