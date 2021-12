His ve her arasındaki fark nedir? İngilizce his ile her farkı

Haberin Devamı

İngilizce dilinde birçok kelimenin farklı bir görevi bulunuyor. His ve her sözcükleri İngilizce dilinde zamir olarak biliniyor. His zamiri erkekler için kullanılırken, her zamiri ise kadınlar için kullanılıyor.

His ve Her Arasındaki Fark Nedir?

Her dilde olduğu gibi İngilizce dilinde de farklı zamir türleri vardır. İngilizce dilini öğrenebilmek için tüm zamirleri en doğru şekilde öğrenmek gerekiyor. Zamirlerin öğrenilmesi İngilizce dilinin daha iyi öğrenilmesine yardımcı olacaktır. İngilizce eğitimi alan bireyler his ve her sözcüklerini bazı durumlarda karıştırabiliyor. Karıştırılan his ve her zamirlerinin aralarında bir fark bulunuyor.

Bireyler aralarındaki farkı tespit ederek herhangi bir yanlış yapmak istemiyor. His kelimesi ele alındığında bir zamir olduğu görülüyor. Zamir olarak kullanılan his kelimesi her zaman erkekler için kullanılması gerekiyor. Her kelimesi de aynı his kelimesi gibi bir zamir türüdür. Mutlaka kızlar için kullanılması gerekiyor.

İngilizce His ile Her Farkı

İngilizce öğrenmek herkesin hayal ettiği bir durumdur. Eğitim almaya başlayanlar genellikle edat ve zamir gibi sözcüklere ağırlık veriyor. Türkçe dilinde olduğu gibi İngilizce dilinde de zamirler oldukça önemlidir. Herkesin duyduğu his ve her zamirlerinin aralarında bir fark bulunuyor. Her ikisinin de zamir olması, aynı anlamı ifade edeceğini göstermiyor. Cümle içerisinde zamir kullanılırken his zamiri erkekler için, her zamiri ise kızlar için kullanılan zamirlerdir.