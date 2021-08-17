Hiperglisemi nedir, belirtileri nelerdir? Hiperglisemi nasıl düşürülür, nelere yol açar?

Hiperglisemi (yüksek kan şekeri), vücutta yeterli insülin olmadığı için kanda çok fazla şeker olduğu anlamına gelir.

Hiperglisemi Nedir?

Hiperglisemi veya yüksek kan şekeri, kanda çok fazla şeker olduğunda ortaya çıkar. Bu, vücudunuzda çok az insülin (glikozu kana taşıyan hormon) olduğunda veya vücudunuz insülini düzgün kullanamadığında olur. Durum en sık diyabet ile bağlantılıdır. Hiperglisemi, açlık sırasında 125 mg/dL'den (miligram/desilitre) daha yüksek kan şekeridir.

Açlık kan şekeri 100 mg/dL ila 125 mg/dL arasında olan bir kişinin bozulmuş glukoz toleransı veya prediyabeti vardır.

Bir kişinin kan şekeri yemekten 1-2 saat sonra 180 mg/dL'nin üzerindeyse hiperglisemi vardır.

Hipergliseminin Belirtileri Nelerdir ve Nelere Yol Açar?

Tip 1 diyabetiniz varsa, hipergliseminin erken belirtilerini bilmek özellikle önemlidir. Tip 1 diyabetli kişilerde hiperglisemi tedavi edilmezse, toksik asitler olan ketonların kanda biriktiği ketoasidoza dönüşebilir. Bu durum komaya veya ölüme yol açabilecek acil bir durumdur.

Hipergliseminin erken belirtileri;

Yüksek kan şekeri,

Artan susuzluk ve / veya açlık hissi,

Bulanık görme,

Sık idrara çıkma (işeme),

Baş ağrısıdır.

Ek semptomlar;

Yorgunluk (zayıf, yorgun hissetmek),

Kilo kaybı,

Vajinal ve cilt enfeksiyonları,

Yavaş iyileşen kesikler ve yaralar en çok görülen belirtilerdir.

Ketoasidoz belirtileri ise;

Kusma,

Dehidrasyon,

Nefeste olağandışı meyveli koku,

Derin emekle nefes alma veya hiperventilasyon,

Hızlı kalp atımı,

Karışıklık ve oryantasyon bozukluğu,

Koma halidir.

Hiperglisemi Nasıl Düşürülür?

Hem tip 1 hem de tip 2 diyabetli kişiler, sağlıklı beslenerek, aktif olarak ve stresi yöneterek hiperglisemiyi yönetebilir. Ek olarak, insülin, tip 1 diyabetli kişiler için hiperglisemiyi yönetmenin kritik bir parçasıdır, tip 2 diyabetli kişiler ise hiperglisemiyi yönetmelerine yardımcı olmak için oral ilaçlara ve nihayetinde insüline ihtiyaç duyabilir.

Kan şekerini düşürmeye yardımcı olmak için egzersiz yapılmalıdır,

Günlük aktivite planı yapmak için sağlık uzmanı ile birlikte çalışmak önemlidir,

Karbonhidratların kan şekerini nasıl etkilediğini öğrenmek ve iyi yemek planını bulmak,

Kiloyu korumak,

Sigara ve alkol gibi alışkanlıklar varsa kurtulmak, çünkü alkol kan şekeri seviyelerini yükseltebilir. Ancak aynı zamanda tehlikeli derecede düşük kan şekeri seviyelerine de neden olabilir.

Hiperglisemi Risk Faktörleri Nelerdir?

Hiperglisemi için başlıca risk faktörleri;

Ailenizde tip 2 diyabet öyküsü varsa,

Afrika kökenli Amerikalı, Kızılderili, Hispanik veya Asyalı Amerikalısınız,

Fazla kiloluysanız,

Yüksek tansiyonunuz veya kolesterolünüz varsa,

Polikistik over sendromunuz (PCOS) varsa,

Gestasyonel diyabet geçmişiniz varsa risk altındasınız demektir.

Diyabetli Kişilerde Hiperglisemiye Ne Sebep Olur?

Almakta olduğunuz insülin veya oral diyabet ilacının dozu, ihtiyaçlarınız için en yararlı doz değildir,

Vücudunuz doğal insülininizi etkili bir şekilde kullanmıyor (tip 2 diyabet),

Yediğiniz veya içtiğiniz karbonhidrat miktarı, vücudunuzun yapabildiği insülin miktarı veya enjekte ettiğiniz insülin miktarı ile dengelenmez,

Normalden daha az aktifsiniz,

Fiziksel stres (hastalık, soğuk algınlığı, grip, enfeksiyon vb.) sizi etkiliyor,

Duygusal stres (aile içi çatışmalardan, duygusal problemlerden, okul veya iş streslerinden vb.) sizi etkiliyor,

Başka bir durum için steroid alıyorsunuz,

Şafak fenomeni (vücudun her sabah 4 ile 5 arasında ürettiği hormonların dalgalanması) sizi etkiliyordur.

Hiperglisemi diyabetin yaygın bir komplikasyonudur, ancak ilaç, egzersiz ve dikkatli yemek planlaması yoluyla kan şekeri seviyenizin çok yükselmesini önleyebilirsiniz ve bu uzun vadede size yardımcı olabilir. Kan şekeri seviyenizi gün boyunca önerilen aralıklarda tutmak, uzun vadeli diyabet komplikasyonlarından kaçınmanıza yardımcı olacaktır.