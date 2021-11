Hikayeli Oyunlar - Pc için oynayabileceğiniz ücretli ve ücretsiz hikaye temalı oyun önerileri

Haberin Devamı

En iyi hikayeye sahip olan oyunları bulmak artık son derece kolay bir hal almaktadır. En iyi hikayeli oyunlar kategorisinin ele alınacağı bu içerikte; birbirinden ilgi çekici ve kaliteli senaryoları, hikayeleri ve daha pek çok özelliği barındırmaktadır.

Hikayeli Oyunlar

Hikayeli oyunlar çoğunluklu olarak açık dünya oyunları tarzında oluşturulur durumda olmaktadır. Oyun tutkunları sunulmakta olan oyunların grafikleri, senaryoları, hikayesi ve optimizasyonları sayesinde oynamakta oldukları oyunlardan büyük haz almaktadır. Tüm bunların yanı sıra oyun mantalitesini çoğunlukla hikaye üzerinde bir oyuncu üzerinde kurgulanması durumu söz konusudur. Gerek yaşanmış olan hikayeler, gerekse tamamıyla kurgulanmış durumda olan senaryolar oyunun hikayesine önemli ölçüde renk katmaktadır.

Bu doğrultuda hikayeli oyunlara ilgi duyan bireyler için hikayeli oyunlar konusu devamlı olarak araştırılmaktadır. Bu araştırmalar neticesinde pek çok oyun tutkunu aradığı hikayeli oyunları büyük bir keyif alacağı şekilde oynayabilme olanağına sahip olmaktadır.

Pc İçin Oynayabileceğiniz Ücretli ve Ücretsiz Hikaye Temalı Oyun Önerileri

Pc yani masaüstü bilgisayarınızda kolaylıkla oynayabileceğiniz ücretli ya da ücretsiz olmak üzere pek çok hikayeli oyun seçeneği bulunmaktadır. Bu seçenekler öylesine çoktur ki aralarında tercih yapmakta güçlük çekeceğiniz ölçüde fazla seçenekleri kendi içerisinde barındırmaktadır. İşte Pc için oynayabileceğiniz ücretli ve ücretsiz hikaye temalı oyun önerileri:

Tozlu Raflar: GTA San Andreas ve GTA Serisinin en çok beğeni duyulan oyunları arasında yerini almaktadır. GTA serisinin toplamda 5 serisi ve 15 sürüm mevcut durumdadır. Bunlar:

1- Grand Theft Auto

2- Grand Theft Auto: London, 1961

3- Grand Theft Auto: London, 1969

4- Grand Theft Auto: Vice City

5- Grand Theft Auto: San Andreas

6- Grand Theft Auto 2

7- Grand Theft Auto III

8- Grand Theft Auto: Liberty City Stories

9 - Grand Theft Auto Advance

10- Grand Theft Auto IV

11- Grand Theft Auto V

12- Grand Theft Auto: Vice City Stories

13- Grand Theft Auto: Chinatown Wars

14- Grand Theft Auto IV: The Lost and Damned

15- Grand Theft Auto: The Ballad of Gay Tony

Mafia Serisi: En iyi hikayeli oyunlar listesinde ikinci sırada Mafia serisi yer alıyor.28 Ağustos 2002 yılında piyasaya sürülmüş olan bir oyundur. GTA ile rekabette olan bir youn olarak öne çıkmaktadır. Oyun optimizasyonları tamamıyla 1930’lu yılları andırmakta olmasına karşı oyun severleri bir hayli memnun etmektedir. Oyunun toplamda dört serisi mevcuttu. Bunlar;

1- Mafia Oyunu

2- Mafia II Oyunu

3-Mafia III Oyunu

4- Mafia: Definive Edition :Oyunu

NFS Serisi: En iyi hikayeli oyunlar arasında yer almaktadır. EA yapımcılar bu seriye toplamda 22 oyun çıkarmıştır. Bu oyunun bir de filmi bulunmaktadır. NFS serisinin 22 oyunu:

1 - The Need for Speed

2- Hot Pursuit

3- Need for Speed II

4- Hot Pursuit 2

5- High Stakes

6- Undercover

7- Porsche Unleashed

8- Hot Pursuit

9- The Run

10- Underground

11- Rivals

12- Underground 2

13- Most Wanted

14- ProStreet

15- Most Wanted

16- Shift

17- Carbon

18- Payback

19- Nitro

20- Shift 2: Unleashed

21- Need for Speed

22- Heat