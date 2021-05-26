Higrometre Nedir? Nasıl Çalışır? Higrometre Neyi Ölçer?

Higrometre özellikle meteorolojide sıklıkla kullanılır. Bu alet nem ölçmek amacı ile kullanılmaktadır. Nem ölçen diğer cihazlara benzer bir şekilde higrometre de nemi ölçerken kütle ve basınç gibi bilgilerden faydalanmaktadır.

Higrometre Nedir?

Higrometreler nemi ölçmek için kullanılır. Meteorolojide sıklıkla kullanıldıkları için hava durumu cihazı olarak da bilinmektedir. Çok eski zamanlardan beri kullanılan bu cihazlar, zaman içerisinde gelişip yenilenerek bugünkü halini almıştır.

İlk higrometre 1400 yıllarında kullanılmıştır. İlk higrometre cihazı Leonardo Da Vinci tarafından havadaki nemin ölçülmesi amacı ile icat edilmiştir. Higrometrenin iki kısmında da emici olan ve emici olmayan parçalar bulunur. Bu tasarım oldukça başarılıdır.

Nemin artması ile birlikte emici parçaların bulunduğu bölge daha doygun olduğu için ağırlaşma göstermektedir. Ağırlık farkı bağıl nem için bir okuma oluşturmaktadır.

Higrometre Nasıl Çalışır?

Günümüzde farklı modellerde pek çok higrometre bulunur. Bunların çalışma prensipleri tasarımlarına bağlı olarak değişir. Günümüzde en sık kullanılan higrometrelerden bir tanesi de kapasitif higrometrelerdir.

Kapasitif higrometreler, oksit malzemelerin üzerinde bulunan nemin ölçülmesinde kullanılmaktadır. Bunun yanında nemin plastik üzerindeki dielektrik sabiti üzerinde oluşturduğu etkiyi de ölçmektedir.

Higrometrelerin kalibre edilmesi ile doğruluk payı %5-%95 bağıl nem arasında ±% 2 şeklinde bağıl nem olarak ölçülebilmektedir. Kalibre edilmemesi halinde ise doğruluk payı çok daha kötü olacaktır.

Higrometre Neyi Ölçer?

Higrometreler ile basınç ve sıcaklık değişiklikleri ölçülebilmektedir. Kalibrasyonun yapılması halinde oldukça faydalı araçlar olarak bilinmektedir. Higrometre nemin ölçülmesi amacı ile kullanılan bir araçtır. Bu nedenle meteoroloji için oldukça önemlidir.

Higrometre ofis binaları ile evlerde kullanılan bir araçtır. Bunun yanında üretim ve sanayi alanlarında da kullanılmaktadır. Üretim alanlarında nem istenen bir durum değildir. Malzemelerin de kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. Bu sebeple üretimde değişikliklerin ve kötü sonuçların yaşanmaması adına higrometre kullanılması gerekmektedir. Meteorolojide de higrometre sıklıkla kullanılan ve oldukça önemli olan cihazlardan bir tanesidir.