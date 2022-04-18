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Hezarfen Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Hezarfen Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Hezarfen Ne Demek, Ne Anlama Gelir Hezarfen Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Kelimeler hakkında bilgi sahibi olmak birçok konuda bir adım önde olmak demektir. Kelime bilgisi yüksek olan kişilerin daha kaliteli diyaloglar kurduğu da açıkça görülebilir. Kaliteli metin belgeleri hazırlamak için de kelimelerin anlamlarını iyi bilmek gerekiyor. Aksi durumlarda istenilen sonuçların elde edilmesi pek mümkün olmuyor. Bu yüzden biz de sıkça kullanılan kelimelerden biri olan Hezarfen kelimesinin ne demek olduğunu ve TDK sözlük anlamının ne olduğunu sizin için detaylı bir şekilde derledik.

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 Hezafen kelimesi sık kullanılan bir kelime türüdür. Bu kelimenin en genel anlamı çok bilen ve elinden her iş gelen kişi demektir. Bilgili kişileri tarif etmek için bu kelime sıklıkla kullanılır. Hezarfen kelimesinin diğer bir anlamı ise bir işte usta, becerikli olarak ifade ediliyor. 

 Hezarfen Ne Demek? 

 Hezarfen teknik bilgisi yüksek olan ve ustalık seviyesine yükselen kişileri tarif etmek için kullanılan bir kelimedir. Becerikli ya da yetenekli demektir. Bunların yanı sıra Hezarfen birden fazla konuda usta olan ve bilgisi yüksek kişi anlamına da gelmektedir. Bilimin alanında birçok konuda başarı elde etmiş kişi olarak da bilinir. 

 Hezarfen Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı 

 Hezarfen kelimesinin TDK verilerine göre anlamı usta ya da teknik bilgisi yüksek kişi demektir. Becerikli ve elinden her iş gelen kişi anlamlarına da gelmektedir. Ayrıca işinin ehli kişileri tarif etmek için de Hezarfen ifadesi yoğun olarak kullanılmaktadır.

 

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