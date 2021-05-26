Heterojen Nedir? Heterojen Karışım Ne Demek? Hetorojen Karışım Örnekleri

Bazı karışımlar her yerinde aynı özellikleri göstermektedir. Ancak bunun tam tersi aynı özellik göstermeyen karışımlarda bulunmaktadır. Bu karışımlara heterojen karşımlar denilmektedir. Heterojenin sözlük ifadesi de ayrışık olarak belirtilmektedir.

Heterojen Nedir?

Heterojen kelimesi dil kökü olarak Fransızcadan gelen bir kelimedir. Birbirine yakın değerleri ve aynı nitelikleri içermeyen ancak bir bütünlüğü tanımlayan ifadeler için heterojen deyimi kullanılmaktadır. Birtakım bütünlüklerde bazı kimyasal tepkimeler sonucunda maddelerin öz halleri kolayca tanımlanabilirken, heterojen kavramlar buna imkan vermemektedir. Yani maddelerin eski saf halleri elde edilememektedir. Ancak çok büyük yapılı bir karışım ile küçük yapılı karışımı fiziksel olarak ayırt etmek mümkün gözükmektedir. Kimya biliminin konusu olan heterojen karışımlar aynı yapıyı göstermezler. Farklı faz ve kristal yapıda bulunurlar.

Birbirinden bağımsız ama birlikte, bir arada bulunan grupları ifade etmek için heterojen kelimesi kullanılır. Bu grupları oluşturan unsurların neler olduğunu gözlemlemek ve ifade etmek mümkündür. Heterojen ifadesinin tam zıttı homojen ibaresidir. Heterojen genellikle kimya konusuyla özdeşleşirken, biyoloji ve matematik konularının başvurduğu ifadeler arasında gelmektedir. Matematikte özellikle karışım problemlerinde ve sayısal mantık sorularının temellerinde bu ifadeye çokça yer verilmektedir.

Heterojen Karışım Ne Demek?

Birbirlerine büyüklük olarak yakın olmayan, atom, molekül yada iyon boyutları farklılık gözeten karışımlara heterojen karışımlar adı verilmektedir. Bu karışımlarda karışımın içinde bulunan maddeleri göz ile fark etmek mümkündür. Çünkü bu karışımların her tarafında aynı fiziksel ve kimyasal özellik saptanamaz. Bir başka ifade ile homojen bir yapıda bulunmayan tüm karışımlara heterojen karışımlar denir tanımı yapılabilir. Burada tuz ile suyun karışımı örnek verilebilir. Su ve tuz ile yapılan karışımda tuzun şeklini görmek mümkün değildir. Ayrıca tuzlu suyun her yeri aynı özelliği gösterir. Ancak suyun içine eklenen tuzun şeklinin veya miktarının çok olması durumunda aynı karışım elde edilemez buda heterojen karışımı ifade eder.

Heterojen Karışım Çeşitleri ve Örnekleri

Birbirine eşit olmayan ve farklı büyüklükte ve yoğunlukta bulunan heterojen karışımlar dört farklı türde açıklanır. Bu türleri farklı kılan öğeler, maddelerin faklı durumlar içerisinde olmasıdır. Yani maddelerin katı, sıvı, gaz gibi değişik hallerdeki özdeş olmayan karışımları bunlara örnektir. Aynı zamanda ikiden fazla karışımlar içinde heterojen karışımlar söz konusu olmaktadır.

- Emülsiyon heterojen karışım, fazlarında farlılık bulunan sıvıların karışımları ile elde edilir. Yani iki sıvı maddenin karışmasıdır. Bu karşımda sıvıların yoğunlukları fark edilmektedir. Zeytin yağ ve su karışımı buna örnektir.

- Süspansiyon heterojen karışım, sıvı ve katı maddelerin karışmasıdır. Portakal suyunun dibine çöken parçalar ile su bu karışıma örnektir.

- Aerosol heterojen karışım, gaz ile sıvıların bir araya gelerek oluşturduğu karışımlardır. Günlük hayatta kullanılan sprey ve parfümler bu karışıma örnektir.

- Adi heterojen karışım, karıştırılan maddelerin üç veya daha fazla olması durumunda karşılaşılan karışım çeşididir. Buna örnek olarak da, çamurlu suyun içerisine madeni bir paranın atılması gösterilir.

Örnekleri çeşitlendirmek gerekirse, ayran, boza, çamur, meyve suyu, yağlı su heterojen karışımlara birer örnek olur.