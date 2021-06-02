Hetero Nedir? Hetero Kelimesinin Tdk'ya Göre Sözlük Anlamı

Hetero kelimesi aslında Yunanca kökenli bir ek olarak bilinmektedir. Latincede de sıklıkla kullanılmakta olan bir ek olduğu söylenebilir. Aynı zamanda hetero kelimesinin Yunancada ve Latincede kullanımları bakımından farklı anlamları bulunduğu da söylenebilir.

Hetero Nedir?

Hetero kelimesi, Yunancada kullanılmakta olan bir ön ek olarak ifade edilebilir. Hetero kelimesinin anlamı ise diğer olarak bilinmektedir. Aynı zamanda Latincede kullanılan hetero kelimesi de bir ön ek olarak ifade edilebilir. Farklılığı bildirmek için veya benzerlik olmadığını ifade etmek için kullanılmaktadır. Kelime anlamı olarak farklı, ayrı ve başka gibi anlamlara gelebilmekte olan bir kelime olduğu söylenebilir.

Hetero Kelimesinin TDK'ya Göre Sözlük Anlamı

Hetero kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre sadece karşı cinse ilgi duyan kişileri ifade etmek için kullanılmakta olan bir kelimedir. Aynı zamanda hetero kelimesi, homoseksüel olmayan kişiler içinde kullanılır. Hetero kelimesi hem bir kelime olarak hem de bir ek olarak kullanılmaktadır. Farklılığı ifade etmek için kullanılmakta olan hetero kelimesi genel olarak heteroseksüel olarak kullanılmakta olan bir kelime olarak ifade edilebilir.