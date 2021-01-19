Hertz nedir? Hz ne demek? Hertz birimi ve sembolü

Bir Hertz, genel bir olayın saniyede bir kez tekrarlandığı anlamına gelmektedir. Olayın iki Hertzlik bir frekans değerine sahip olması olayın saniyede kendisini iki kere yinelediğini de ifade etmektedir. Üs katları var olup as katları yoktur.

Hertz Nedir?

Hertz, ismini elektromanyetik dalgaların bulunduğunu ilk kanıtlayan kişi Alman fizikçi olan Heinrich Rudolf Hertz tarafından almıştır. Hertz'in yaygın olan kullanım alanlarından bazıları ses ile alakalı uygulamalarda kullanılmakta olan sinüs dalgaları ve de müzik notalarını göstermektir. Ayrıca Hertz bazen foton enerji eşitliği ile birlikte enerjiyi temsil etmek amacı ile de kullanılabilir.

HZ Ne Demek?

Hertz aslında saniye başına düşmekte olan devir sayısını ifade eder ve 1 Hertz saniye içinde

bir devir ya da 1 MHz saniyenin başına bir milyon (1,000,000/ s) devir şeklinde tanımlanmaktadır.

1 Hz = 1 s-1 şeklinde birim çevirimi vardır.

Hertz Birimi ve Sembolü Nedir?

Bir insanın kalbi 1.2 Hz ile atmaktadır. Elektromanyetik olan dalgaların salınımları ve bilgisayar parçaları arasında yer alan veri akımı ile bitlikte RAM ve de işlemci gibi parçalarının hızları MHz (106 Hz) ya da GHz (109 Hz) olarak ifade edilmektedir.

1 Hz (Hertz)

1 Hz = 1 s-1 şeklinde bir birim çevirme sistemi vardır.

Hertz sistemi aşağıdaki gibi üst katlarına ayrılmaktadır.

1 000 Hz = 1 KHz yani 1 Kilohertz

1 000 000 Hz = 1 000 KHz = 1 MHz yani 1 Megahertz

1 000 000 000 Hz = 1 000 000 KHz = 1 000 MHz = 1 GHz yani Gigahertz olmaktadır.