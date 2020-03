‘Herkese Eğitim Platformu’ndan özel çocuklar için derslik

Türkiye'nin farklı illerinden 11-21 yaş arasındaki çocuk ve gençlerden oluşan ‘Herkese Eğitim Platformu’, otistik ve down sendromlu çocuklar için 10 derslik hazırladı. Otizmli ve down sendromlu çocuklara destek olmayı amaçlayan platform tarafından, İstanbul Sultangazi Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda hazırlanan dersliklerin açılışı yapıldı. Hazırlanan dersliklerde her yıl otistik ve down sendromlu 50 çocuk eğitim alabilecek. Programda, otizm ve down sendromlu özel çocuklar folklor ve dans gösterileri sundu.

‘EĞİTİMDE SADECE AİLE VE OKUL YETERLİ DEĞİL’

Dersliklerin açılış programına katılan İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, bütün çocukların çok özel ve çok değerli olduğunu söyledi. Yazıcı şöyle konuştu:

"Çocuklarımız bize çok büyük anlamı ifade ediyor. Toplum olarak, öncelikle içinde büyüdükleri aileler, daha sonra onlarla etkileşim içerisinde olan sosyal çevreleri, mahalleleri ve nihayetinde çok özel bir çevre olarak okul olduğu için bu çalışmanın ayrıca önemli olduğunu düşünüyorum. Sultangazi Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda açılan derslikler çok önemli. Bunlar çok önemli etkileşimler ve geleceğimizi çok yönlü olarak kuracak. Bu nedenle bizim işbirliğimiz kaçınılmaz, toplumda sorumluluk üstlenen herkesin bir arada olması, birlikte çalışması ayrıca çok kıymetli. Eğitimde sadece aile ve okul da yeterli değil aslında. Kuruluşlarımıza destek olabilecek okul çevresindeki herkes işbirliği için el birliği yapmalı. Bu kapsamda bugün de çocuklarımızın gelişimi için yapılandırılmış bir sınıfta eğitim imkânı sunmak için burada oluşturulmuş bir çabayı görüyoruz ve bu çaba eğitimin çok önemli ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir."

TOPLUM OLARAK, GÜZEL EMANETİ BİRLİKTE ÜSTLENİYORUZ

Uluslararası ölçekte gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların desteklendiği takdirde, eğitim alanında ciddi envanter oluşturuldu. İşte bizim her öğrencinin öğrenebileceğine olan inancımız, aslında öğrencilerimiz için öğrenmeyi tekrar gelişim yelpazesinde anlamamızı zorunlu kılıyor. Bizlerin onlara dönük özel önlemler almamızı, biricikliğine dönük olmak üzere önemli deneyimler sunmamızı zorunlu kılıyor. Bu bağlamda oluşturulan sınıflarımız, çocuklarımıza kendi düzeylerinde katkı ve teşvik sunarken diğer yandan da bütün çocuklarla bir araya gelmelerini sağlayacak şekilde işlemeli. Özel çocuklar, tüm çocuklar gibi önemli bir emanet. Bütün bu çalışmalar da çocuklarımızın her biri olan güzel emaneti bugün toplum olarak, birlikte üstlendiğimizi gösteriyor. Kurumsal görevli ve gönüllüler buluşarak, bu çocuklarımız için çok daha emin adımlarla yürüyecek. Gerçekleştirilen çalışmaların ülkemiz için çok önemli olduğunu düşünüyorum ve 2023 vizyonumuzun kurumsal ve gönüllü işbirliklerinin çok öncelendiğini görüyor ve insanımızı, birlikte yetiştireceğimize inanıyorum. Bilimden, sanattan, kültürden ve ahlaktan yana yetiştireceğimiz, yarınları emanet edeceğimiz çocuklarımızın eğitimine katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum."

Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar da Sultangazi ilçesinin eğitim çalışmalarına öncelik verilmesi gereken bir ilçe olduğunu belirterek, 120 bine yakın genç nüfusu olduğunu ve yeni eğitim-öğretim alanlarında fiziksel eksikliklerin de giderilmesiyle eğitimin çok daha iyi bir hale geleceğini söyledi.

‘BATMAN, BURSA, DENİZLİ, ISPARTA, KAŞ VE VAN'DA KÜTÜPHANE AÇACAĞIZ’

Herkese Eğitim Platformu Kurucusu İlyas Ata Güzeliş ise tüm Türkiye'de 57 elçi ve yüzlerce gönüllü ile birlikte hareket ettiklerini belirterek, "Eğitimde fırsat eşitliği sorununa bizzat biz gençler el atmalıyız. Enerjimiz ve kararlılığımız sayesinde toplumda bu konuya daha çok dikkati çekebiliriz. Bu nedenle çözüm, güç ve gelecek biziz" dedi.

Platform olarak gerçekleştirmek istedikleri projeleri anlatan Güzeliş, konuşmasına şöyle devam etti:

" Sultangazi Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda, bireysel farklılıklarından dolayı mevcut eğitim öğretim ortamlarından yararlanmayan çocukların, farklılıklarına uygun ortamlarda, yetkin uzmanlarla, geliştirilmiş bireysel eğitim programları ve yöntemleri uygulanarak bağımsız yaşam becerileri kazanmaları sağlanıyor. Daha önce Türkiye'nin farklı okullarında dört kütüphane açan Herkese Eğitim Platformu, önümüzdeki iki ay içinde de Batman, Bursa, Denizli, Isparta, Kaş ve Van'da kütüphaneler açmaya devam edecek."

Programda, otizm ve down sendromlu özel çocuklar folklor ve dans gösterileri sundu.