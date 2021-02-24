Her Şeyin Yenisi Dostun Eskisi atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

En güzel ve en anlamlı atasözlerinden biri her şeyin yenisi dostun eskisi atasözüdür. Hayattaki bazı önemli maneviyatları ve değerleri anlayabilmek için güzel bir anlama sahiptir.

Her Şeyin Yenisi Dostun Eskisi Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Pek çok eşya ya da maddi unsur zaman içerisinde eskir ve yıpranır. Böylece kullanılamaz hale gelir. Fakat dostluk ve arkadaşlık öyle değildir. Eskidikçe yıllanır ve çok daha güçlü hale gelir. Güven duygusu artar ve dostlar arasındaki samimiyet kopmayacak bir bağ haline gelir.

Her Şeyin Yenisi Dostun Eskisi Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Her şeyin yenisi dostun eskisi atasözünü gerekli zamanlarda cümle içinde kullanabilirsiniz.

‘’Benim için maddiyatın çok önemi yok, arkadaşlıklar daha önemlidir; Sonuçta her şeyin yenisi dostun eskisi.’’