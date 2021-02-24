Her İşin Başı Sağlık atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bir işi başlamak ve onun sonuçlandırmak için birçok şey etkili olmaktadır. Ama hepsinin başında önemli olan bir şey var ki o da sağlıktır. Bunu anlatan atasözümüz "Her işin başı sağlık" bizlere çok önemli bir nasihat ve hatırlatma da bulunmaktadır.

Her İşin Başı Sağlık Atasözünün Anlamı (TDK) nedir?

​​​​​​İnsanların büyük projeleri olduğu gibi günlük işleri de bulunmaktadır. Gerek projeler, hedefler, hayaller gerekse günlük basit işleri yapabilmek için birçok olgunun bir araya gelmesi gerekmektedir.

Ancak işin başlanması ve bitirilmesi için önemli olan ilk şey sağlık olmaktadır. İşte bu durumu anlatan atasözümüz "her işin başı sağlık" olmaktadır.

Her İşin Başı Sağlık Atasözünün Cümle İçerisinde ki Örnek Kullanımı

Açılışın yapılması için bütün her şey tamamlanmıştı ancak o gün hastalanınca açılış gerçekleştirilemedi. Her işin başı sağlık diyerek açılışı başka bir güne erteledi.