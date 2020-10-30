Hepatoloji nedir? Hepatolog ne demek? Hepatoloji uzmanı (Hepatolog) neye ve hangi hastalıklara bakar

Hepatoloji karaciğer, safra kesesi ve pankreası etkileyen tüm hastalıkların araştırılması ve önlenmesinde önemli rol oynar. Bu konuda teşhis ve tedaviyi uygulayan tıp alanına Hepatoloji denir.

Hepatoloji Nedir?

Yunanca "hepatikos" ve "logia" kelimelerinden oluşan Hepatoloji karaciğer ve çalışma anlamına gelmektedir. Aynı zamanda Hepatoloji karaciğer rahatsızlıkları ile ilgilenen bir bilim dalı olarak bilinir. Karaciğer rahatsızlıkları genellikle sindirim hastalıkları içerisinde yer alır. Karaciğerde akut hastalıkların yanı sıra kronik hepatitler de sıkça görülen rahatsızlıklar arasındadır. Bu hastalıklar bazı durumlarda ciddi olabilir. Karaciğer rahatsızlıkları arasında yer alan Hepatitis B,D, ve ya C'ye kronik olarak ortaya çıkabilir. Bu hastalıklarda erken tanı oldukça önemlidir. Bu hastalıklar konusunda çok daha iyi sonuçlar da alınabilir.

Hepatolog Ne Demek?

Karaciğer hastalıkları ile ilgilenen, hastalıkların teşhis ve tedavisini yapan doktora Hepatolog denilmektedir. Hepatologlar karaciğer rahatsızlıklarında tanıyı koyarlar. Erken teşhis de bu konuda oldukça önemlidir. Teşhisi konulan hastalıkların ardından doğru tedavi yöntemi uygulanmalıdır. Karaciğer vücutta yer alan en önemli organlardan bir tanesidir. Karaciğer besinlerin işlenmesi, enerji üretimi ve toksinlerin atılması gibi pek çok işlevi yerine getirir. Hepotloji dalı da karaciğerin yapısının ve hastalıklarının tümü ile ilgilenmektedir. Bazı hastanelerde bu bölümler Gastroenteroloji ya da Hepatoloji bölümü olarak bilinmektedir.

Hepatoloji Uzmanı (Hepatolog) Neye Ve Hangi Hastalıklara Bakar?

Karaciğeri ilgilendiren tüm hastalıklara Hepatoloji bakmaktadır. Karaciğerde meydana gelen pek çok hastalık bu bölüm tarafından incelenir. Karaciğerde zaman zaman aşırı alkol tüketimi sonucu çeşitli rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Aynı zamanda karaciğer yağlanması, siroz ve karaciğer kanseri gibi pek çok hastalıklara Hepatoloji bölümü bakmaktadır. Bunun yanı sıra Karaciğerde ortaya çıkan viral hepatit enfeksiyonları dünyada neredeyse 2 milyon kişide farklı şekillerde görülmektedir. Milyonlarca insan ise taşıyıcıdır. Ama aşı ve kan sonuçlarındaki detaylar da Hepatit B hastalığını oldukça azaltmıştır. Karaciğer kanserlerinde bazı etkenler önemlidir. Çünkü hepatti B ve hepatit C gibi rahatsızlıklar doğru tedavi edilmez ise karaciğer kanserine neden olurlar. Bu da vakaların yaklaşık yüzde 80'ini oluşturur.

Karaciğerde oluşan hastalıkların çoğu virüs sebebi ile oluşmuştur. Aynı zamanda oluşan virüs cinsel temas, enfeksiyon ve kan nakli gibi durumlar sonucunda bulaşmaktadır. Bu etkenler ile birlikte vücudun çeşitli bölümlerine yerleşen virüsler yavaş yavaş kişileri hasta etmeye başlar. Virüslerin vücutta tahribatları ise giderek artar. Özellikle de virüsler yüzünden yorgunluk ve bitkinlik gibi belirtiler de ortaya çıkar. Bu hastalıklar ise her geçen gün ilerledikçe karaciğer yetmezliği oluşur. O nedenle Hepatoloji de karaciğer ile ilgili olan tüm bu hastalıklara bakar. Bu konuda tanı konulduktan sonra ise tedavi yöntemleri doğru şekilde belirlenir.

Hepatoloji bölümü genellikle sarılık, karaciğer nakli, karaciğer kanseri, siroz gibi hastalıkları inceler. Aynı zamanda karaciğerde gelişen genetik ve metabolik rahatsızlıklar da Hematoloji bölümü tarafından incelenmektedir. Safra kesesinde taş oluşumu ve safra kesesi hastalıkları da karaciğer hastalıklarına neden olur. Aynı zamanda ilaçlara bağlı karaciğer hastalıkları ile karaciğer yağlanmasına da Hematoloji bölümü bakmaktadır. Karaciğeri ilgilendiren pek çok hastalık vardır. Bu hastalıkların nedeni, tanısı ve tedavisini bulmak için ise hastanelerdeki Hematoloji bölümüne gidilir. Hematoloji bölümü tüm bu karaciğer rahatsızlıkları ile ilgili geniş kapsamlı tedaviyi yapar. Özellikle de safra kesesi tümörü, safra taşları ile ilaçlara bağlı hastalıklar da detaylı şekilde incelenmelidir.