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Hayvan Türleri Ve Özellikleri Nelerdir? Türkiye'de Hangi Hayvan Türleri Vardır?

Hayvan Türleri Ve Özellikleri Nelerdir Türkiyede Hangi Hayvan Türleri Vardır

Hayvanlar, canlılar dünyasının ökaryotlar üst âleminde bulunan Animalia âlemi içerisinde sınıflanan canlıların genel adıdır. Hayvan kelimesi, günlük kullanımda esas olarak insan dışı, nefes alabilen ve hareket edebilen canlıları ifade etmek amacı ile kullanılsa da biyolojik açıdan insanı da içermektedir. Sizin için hayvan türlerinin neler olduğunu, özelliklerini ve Türkiye'de yaşayan hayvan türlerini derledik.

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Hayvan, genellikle çevrelerine ayak uyduran ve diğer canlılar ile beslenen çokhücreliler âlemini ifade etmektedir. Vücutları, embriyonun metamorfozlar geçirmesi ile gelişmektedir. Ökaryotik yapılı çok hücreli organizmalardır. Besinlerini genel itibari ile sindirerek almaktadırlar. 

 Havyan Türleri Nelerdir? 

 Çok sayıda hayvan türü bulunmaktadır. Bu türler is şu şekilde ifade edilmektedir: 

Basit hayvanlar 

Omurgasızlar 

Gerçek dokusu olmayanlar 

Placozoa 

Süngerler 

Gerçek dokusu olanlar 

Radial simetrili canlılar 

Bilateral simetrili canlılar 

Omurgalılar 

Kafatassızlar 

Yarı sırtipliler 

Tulumlular 

Başı kordalılar 

Gerçek kafataslılar 

Çenesizler 

Gerçek çeneliler 

Balıklar 

Dört üyeliler 

İki yaşamlılar 

Sürüngenler 

Kuşlar 

Memeliler 

Şeklinde sıralanmaktadır. Bu türlerin her birinin birbirinden farklı özellikleri bulunmaktadır. Yaklaşık 1 milyonu böcek dahil olmak üzere 1,5 milyondan çok daha fazla hayvan türü tanımlanmıştır ancak tanımlanmamış olanlar ile beraber 7 milyondan fazla düzeyde hayvan türünün bulunduğu tahmin edilmektedir. 

 Hayvan Türlerinin Üreme Sistemleri Nasıldır? 

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 Hayvanların pek çoğu hareketli olmaktadır ve bitkilerde tipik olarak bulunan kalın hücre duvarları genelde mevcut değildir. Embriyonik gelişim sırasında büyük düzeylerde hücresel göçler ile doku organizasyonları görülmektedir. Üremeleri ise primer olarak seksüeldir. Bununla beraber diploit kromozom taşıyan dişiler ve erkekler mayoz ile haploit kromozomlu olan gametleri, bunlar da birleşip diploit zigotu oluşturmaktadırlar. 

 Hayvan Türlerinin Özellikleri Nelerdir? 

 Hayvanları öbür canlılardan ayıran pek çok karakteristik fark bulunmaktadır. Hayvanlar ökaryot canlılardır ve çoğu zaman çok hücrelidirler. Pek çok hayvan genel olarak güneş ışığı enerjisini dolaylı olan yollardan kullanıp gelişmektedir. Hayvanların tam tersine bitkiler bahsedilen ışığı fotosentez ile direkt olarak basit şekerler üretebilmek için kullanmaktadır. Bu onları parazitler ve protozoalardan ayırmaktadır. Heterotrofların diğer deyiş ile dışbeslenenlerin, kendi besinlerini üretememeleri de onları bitkiler ile alglerden ayırmaktadır. 

 Hücre duvarlarının fazla sert olmayışı da hayvan türlerini bitkilerden, alglerden ve mantarlardan ayırmaktadır. Hayvanlar bazı yaşam evreleri dışında oldukça hareketlidirler. Pek çok hayvan türü embriyo aşamasında blastula evresinden geçmektedir ki bu durum hayvanlara özgü olan bir evredir. 

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 Türkiye’de Yaşayan Hayvan Türleri Nelerdir? 

 Türkiye içerisinde yaşayan çok sayıda hayvan türü bulunmaktadır. Sürüngenler, kuşlar, memeliler, balıklar ve benzeri çok sayıda tür Türki’de bulunmaktadır. Türkiye özellikle büyük ve küçükbaş hayvan bakımından oldukça zengindir. Bunun dışında her çeşit balık türlerini de bulabilmek mümkündür. Özellikle hamsi balığı Türkiye’nin sembollerinden bir tanesini oluşturmaktadır. 

 Hayvan Türlerinin Ortak Özellikleri Nelerdir? 

 Hayvan türlerinin pek çok ortak özelliği bulunmaktadır. Bu özellikler şu şekilde olmaktadır: 

Çok Hücrelilerdir. 

Ökaryotik hücre yapısına sahiptirler. 

Özel dokuları bulunmaktadır. 

Eşeyli üreme görülmektedir.

Hareket kabiliyetleri gelişmiştir. 

Heterotrofi bir diğer deyiş ile yiyecekleri yutma yeteneği gelişmiştir. 

Gelişmiş sinir sistemleri mevcuttur. 

Şeklinde sıralanmaktadır. Hayvanlar konusundaki en dikkat çekici noktalardan bir tanesi, hayvan hücrelerinin yüksek düzeyde uzmanlaşmış olduğudur. Bahsedilen organizmalar geliştikçe, düz görünen kök hücreler de dört tane geniş biyolojik gruba ayrılmaktadır. Bunlar bağ dokuları, sinir dokuları, kas dokuları ve epitel dokularıdır.

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 Bütün hayvanlar, büyüme, gelişme ve bununla birlikte üreme dahil olmak üzere hayatın temel süreçlerini destekleyebilmek için organik karbona gereksinim duymaktadır. Hayvan türleri dünyanın tek heterotrof olan canlıları değildirler. Bütün mantarlar, pek çok bakteri ve hatta bazı bitki türleri heterotrofiktir.

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