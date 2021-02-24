Havlayan Köpek Isırmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

"Havlayan köpek ısırmaz" atasözü günlük hayatta çok kullanılan atasözlerimizden birisi olmaktadır. Bunun en büyük sebebi ise birçok farklı kullanım yerinde kendisine yar bulabilmesi olmaktadır.

Havlayan Köpek Isırmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Havlayan köpek benzetmesi; sürekli insanları tehdit eden kişileri betimlemek için kullanılmaktadır. Nasıl ki köpekler almayarak tehlikeleri giderip uzaklaştırıyorsa, bu tip insanlardan birilerini tehdit ederek uzaklaştırma çabasında olmaktadırlar.

Başkalarına Gözdağı veren ve onları sürekli olarak tehdit eden kişiler havlayan köpeklere benzetilmesi de ki sebep köpeklerin havlaması tehlikeler için caydırıcı unsur olduğundan ısırmaları gerekmez. Ancak sürekli olarak tehditkar bir şekilde dolaşan insanların bu işi sadece lafla yaptığı diğer bir değişle icraata geçemeyeceği bilinmektedir. Bu sebeple "havlayan köpek ısırmaz" atasözü kullanılmaktadır.

Havlayan Köpek Isırmaz Atasözünün Cümle İçerisindeki Örnek Kullanımı

Apartmandaki en sorunlu komşumuz gürültü yaptığımız için bizi sürekli olarak polise şikayet etmekle tehdit ediyor ama biz onu umursamıyorum çünkü biliyoruz ki havlayan köpek ısırmaz.