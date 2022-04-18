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Havf Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Havf Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Havf Ne Demek, Ne Anlama Gelir Havf Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Tehlike arz eden bir hadisenin gerçekleşme ihtimaliyle ortaya çıkan panik duygusuna havf denir. Kelimenin yan anlamı ise şiddetli üzüntü ve endişedir Bu kelime edebi eserlerde terim anlamında kullanılır. Örneğin Havf-ı Teala, Allah korkusu manasına gelir. Havf-ı mevt ise ölüm korkusu demektir. Havf ne demek, ne anlama gelir? Sizin için örnek kelimeler ve cümlelerle derledik.

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  Havf kelimesiyle eş anlamlı olan 8 sözcük vardır. Bu kelimelerden üçü Farsça, beşi ise Arapça kökenlidir: 1- Korku 2- İçtinap 3- İhtiraz 4- Ürperti 5- Perva

 6- Haşyet 7- Tevahhuş 8- İstinkaf 

 Havf Ne Demek, Ne Anlama Gelir? 

 Havf kelimesi, Muhyiddin İbn'ül Arabi, Sadreddin Konevi ve Cüneyd-i Bağdadi gibi İslam alimleri tarafından terim anlamında kullanılmıştır. 13. yüzyıldan sonra tasavvufun temel kavramlarından biri haline gelen havf, cehenneme gitmekten ya da Allah'ın rızasını kazanamamaktan dolayı kulun hissettiği şiddetli korku anlamına gelir. 

 Bu kelime genellikle reca terimi ile birlikte kullanılır. Seyr-u Suluk yoluna yeni girmiş olan dervişlerde hissedilen korku ve ümitli ruh halleri havf ve reca olarak nitelendirilir. Kabz ve Bast, Haşyet ve Üns kavramları da havf ile yakın anlamlıdır. 

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 Havf Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı 

 TDK'ya göre havf kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

  İlk Anlamı: Korku, panik

 İkinci Anlamı: Çekinme, imtina etme 

 Havf Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı 

 ''Kalpte doğan havf duygusu, kulun günah işlemesine mani olur.''

 

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