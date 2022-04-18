Havf Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Havf Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Havf kelimesiyle eş anlamlı olan 8 sözcük vardır. Bu kelimelerden üçü Farsça, beşi ise Arapça kökenlidir: 1- Korku 2- İçtinap 3- İhtiraz 4- Ürperti 5- Perva

6- Haşyet 7- Tevahhuş 8- İstinkaf

Havf Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Havf kelimesi, Muhyiddin İbn'ül Arabi, Sadreddin Konevi ve Cüneyd-i Bağdadi gibi İslam alimleri tarafından terim anlamında kullanılmıştır. 13. yüzyıldan sonra tasavvufun temel kavramlarından biri haline gelen havf, cehenneme gitmekten ya da Allah'ın rızasını kazanamamaktan dolayı kulun hissettiği şiddetli korku anlamına gelir.

Bu kelime genellikle reca terimi ile birlikte kullanılır. Seyr-u Suluk yoluna yeni girmiş olan dervişlerde hissedilen korku ve ümitli ruh halleri havf ve reca olarak nitelendirilir. Kabz ve Bast, Haşyet ve Üns kavramları da havf ile yakın anlamlıdır.

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Havf Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

TDK'ya göre havf kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Korku, panik

İkinci Anlamı: Çekinme, imtina etme

Havf Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Kalpte doğan havf duygusu, kulun günah işlemesine mani olur.''