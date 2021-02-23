Havacılık Alfabesi Nedir Ve Ne İşe Yarar? Havacılık Alfabesi Anlamları, Okunuşu Ve Tarihi Hakkında Bilgi

Havacılık Alfabesi zannedildiği kadar zor değildir. Yalnızca kelimelerin, harflerle kodlanmasına dayanır. Harflere ise özel kelimeler atanmıştır.

Havacılık Alfabesi Nedir?

Hava alfabesi, konuşma dili için kullandığımız alfabelerden farklıdır. Genel olarak baktığımızda İngiliz Latin alfabesinde kullanılan harflerin kodlanması şeklinde düzenlenmiştir. Hava alfabesi aynı zamanda ICAO Fonetik Alfabesi ya da NATO Fonetik Alfabesi isimleri ile de bilinmektedir. Bu alfabe telsiz konuşmalarının anlaşılabilir olması amacıyla tasarlanmıştır.

İngiliz Latin alfabesindeki 26 harfe kod atanarak oluşturulan Hava alfabesi, söylenmesi geren kelimenin harflerle kodlanması ve her harfin, kelime bazında bir kodu olmasına dayanır. Biraz karışık geldiğini düşünebilirsiniz. Fakat bir örnekle çok daha anlaşılır olacaktır; "Alfa" kelimesi A anlamına gelmektedir. Birden fazla kod, ifadeleri ve kelimeleri oluşturmak amacıyla birleştirilir. Örneğin; "Exit" kelimesinin söylenmesi gerekiyorsa “Echo-Xray-India-Tango” şeklinde ifade edilir.

Havacılık Alfabesi Ne İşe Yarar?

Havacılık alfabesinin kullanılmasının nedeni, telsiz üzerinden aktarılan mesajın açık bir şekilde anlaşılabilmesidir. Bir nevi hepimizin kullandığı kodlamaya benzer. Örneğin; ALCR "Ankara, Lüleburgaz, Ceyhan, Rize" gibidir. Havacılıkta kullanılan bu alfabe oldukça önemlidir. Çünkü mesajlar ve telsiz çağrıları Hava Trafik Kontrol cihazlarına ve ayrıca uçuş alanındaki diğer uçaklara da aktarılmaktadır.

Hava alfabesi, yabancılar ve yerel aksana sahip olmayan kişiler tarafından konuşulduğunda bazı kelimelerin anlaşılmamaktadır. Ayrıca tüm konuşmalar telsiz üzerinden gerçekleştiğinde kelimelerin kimi zaman anlaşılmıyor olması da normaldir. Hava sahaları uluslararası bir sistem üzerinde durmaktadır. Bu yüzden hem güvenlik açısından hem de iletişim açısından kodlamalar oldukça büyük önem taşır.

Havacılıkta güvenlik ve emniyet en üst düzeyde olmalıdır. Ayrıca kazaların önlenebilmesi için iletişimin geliştirilmesi, kopmaması ve yanlış anlamalara mahal vermemesi gerekmektedir. Hava alfabesi bugüne dek pek çok kazanın engellenmesinde rol oynamıştır. Diğer yandan havacılık şirketlerinden hizmet alan şirketlerin ve yolcuların işlerinin aksamasını da önlemektedir.

Havacılık Alfabesinin Tarihi

Havacılık alfabesinin geçmişi 1972 senelerine dayanmaktadır. Kullanılmaya başlanması ise II. Dünya Savaşı sonra, 1956 yılında gerçekleşmektedir. Kodlama sistemi 1930 yıllarında iki harfli kodlamalarda başlamıştır. Daha sonra 1940 yıllarının sonuna doğru üç harfli kod sistemine geçilmiştir.

1956 yılında ise Amerika Birleşik Devletleri'nin silahlı kuvvetleri ve NATO, havacılık alfabesini kabul ederek hayata geçirmiştir. Bu alfabe Uluslararası Radyo Telefon Yazım Alfabesi olarak bilinmektedir. Uluslararası Radyo Telefon Yazım Alfabesi, standart testlerden geçerek 1960 yılında dört harfli kod istemini devreye sokmuştur.

Havacılık Alfabesi Anlamları Nelerdir?

Kodlamada kullanılan 26 harf, İngiliz Latin alfabesinden gelmektedir. Kodlamalarda İngilizce dil telaffuzuna uygun şekilde yapılmaktadır. Örneğin; Türk Hava Yolları'nın THY olarak kısaltmasını ele alalım. Kod sistemine göre THY, “Tango – Hotel - Yankee” şeklinde söylenir. Harflere özel kelimelerden oluşan alfabedir. Örneğin; A – Alfa, B – Bravo, C – Charli gibi bir kodlama yapılmaktadır.

Telsiz konuşmalarında en önemli unsur, kelimelerin açık ve net bir şekilde anlaşılmasıdır. Böylece mesaj alıcıya ulaşır ve herhangi bir yanlış anlama söz konusu olmaz. Bu yüzden, dünya üzerinde ikinci bil dil olarak kabul gören İngilizce, harflerin kodlama kelimelerinde kullanılmaktadır. Kodlama en başta telaffuz ve tonlama hatalarını engellemek amacıyla kullanılmaya başlanmıştır. Her ulus kendine göre bir alfabe kodu kullanmasın ve karışıklık olmasın diye standart kelimeler seçilmiştir.