Hattat nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Hattat olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Hattat olabilmek için belli bir yeteneğe sahip olmak gerekir ve oldukça güzel bir sanat alanı olarak öne çıkar. Aynı zamanda bazı eğitimler almak ve buna bağlı şekilde tecrübe edinmek gerekmektedir. Bu doğrultuda günümüzde pek çok insan hattat olmak isterken çalışma alanlarını merak ediyor.

Hattat Nedir?

Yeteneği ve becerisiyle hat sanatına en iyi şekilde icra eden insanlara hattat denir. Aynı zamanda bir yazı yazma sanatı olarak da dile getirmek mümkün. Birçok farklı yazı türünü kullanmak suretiyle Osmanlıca, Arapça ve Farsça harfleri üzerinden hattatlar yazılar yazar.

Hattat Ne İş Yapar?

Hattat pek çok farklı malzeme ve kalem çeşidi ile kağıt kullanmak suretiyle, sanatsal bir grafik üzerinden yazılar yazar. Bu yazılar özellikle oldukça estetik ve şık bir görünüm sunar. Böylece hem bireysel olarak kullanım amaçlı hem de kurumsal açıdan değerlendirilecek yazılar ortaya çıkarır. Günümüzde birçok farklı alanda yaygın şekilde değerlendirildiğini dile getirmek mümkün.

Hattat Nasıl Olunur?

Hattat olmak isteyen pek çok kişi hüsn-i hat sanat eğitimine alması gerekir. Özellikle bu sanat içerisinde kalem kullanımı büyük bir öneme sahiptir. Konusunda tecrübe sahibi olan uzmanlar ve ustalar, eğitim noktasında hattat sanatının tüm inceliklerini öğretir. Eğitim tamamlandığında kişi hattat olarak çıksa bile, bu eğitim bir ömür boyu sürmeye devam eder.

Hattat Olma Şartları

Hattat olabilmek için belli başlı bazı şartlar bulunmaktadır. Özellikle bu şartları içerisinde en başta Hüsnü hat sanatını almak önemlidir. Ancak sadece bu eğitime almakla bitmez. Aynı zamanda bireysel olarak birçok nitelik ve yetenek ile beceriye sahip olmak gerekir.

- Hat sanatı ile yakından ilgilenmek

- Hat sanatına karşı yetenekli ve becerikli olmak

- Kibri bir kenara bırakmak

- Sabırlı olmak

- Azimli olmak

- Sürekli olarak yazmaya devam etmek

- Doğru ve kaliteli malzemeleri kullanmak

- Eğitim ile beraber ustadan onay almak

Bu gibi kriterler kişinin üzerinde tamamlandığı andan itibaren hattat olarak amaca göre farklı yerlerde çalışmak mümkün.

Hattat Görevleri Nelerdir?

Kamış kalem gibi farklı hat ürünlerini kullanmak suretiyle hattat, özellikle hadisleri çok farklı bir şekilde ele alarak yazmakla görevlidir. O yüzden hattatların büyük bir çoğunluğu genel olarak Arap harflerini ele alır ve kullanır. Sadece İslami sözcükler değil aynı zamanda özlü sözler de yine farklı yazı türleri üzerinden ele alınır. Böylece hat sanatı üzerinde yazılar bambaşka bir forma girer. O yüzden mutlaka küfi, sülüs ve nesih gibi tarzları iyi bilmek çok önemlidir.

Hattat Maaşları

Hattat maaşları yapılacak olan işe bağlı olarak farklılık gösterir. Belli bir standardı olmadığı gibi düşük ve yüksek maaşlar farklı bir durum ortaya çıkarabilmektedir. Aslına bakılırsa hattatların belli bir maaşı bulunmaz. Bu durum daha çok yapılacak olan işi ve iş içerisindeki kalite ile miktarı bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Hattat İş İmkanları

Hattat birçok farklı anan da iş imkanı bulabilmektedir. Beceri ve yeteneklerine bağlı olarak bireysel istekleri karşılarken, aynı zamanda kurumsal olarak arzu edilen yazıları kağıda dökebilmektedir. Özellikle hem reklam amaçlı hem de farklı yerlerde kullanılması gereken yazılar, estetik bir yapı altında hattat tarafından ele alınır.