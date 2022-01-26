Hastane nasıl yazılır? Hastane kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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''Hasta'' ve ''hane'' kelimelerinin içinde yer aldığı diğer sözcükler ve doğru yazılışları şu şekildedir: 1- Hasta Bakıcı 2- Hastalık 3- Hastalıklı 4- Hastalanmak 5- Pastane 6- Darphane 7- Şifahane 8- Çayhane 9- Haneberduş 10- Misafirhane

Hastane Nasıl Yazılır?

Hasta ve hane kelimelerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan hastane sözcüğü, birleşik isimdir. Bazı birleşik isimlerde ''hane'' kelimesinin ilk hecesi düşer ve kelimenin sadece ''ne'' kısmı yazılır.

Hastane kelimesinin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

Hastane

Hastane Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Hastaların ve yaralıların tedavi edildiği sağlık kurumlarına hastane denir. 19. yüzyılın ilk çeyreğinden bu yana kullanılan Hastane kelimesi birleşik bir isimdir. Dil bilgisi kurallarına göre tüm birleşik isimler bitişik yazılır.

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Türk Dil Kurumuna göre Hastane kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir.

HASTANE - Doğru Kullanım

HASTAHANE - Yanlış Kullanım

HASTA HANE – Yanlış Kullanım

Hastane Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Hastaneden randevu almak için hangi numarayı aramam gerekiyor?

(Doğru Kullanım)

2- Yarın hastahaneye benimle gelir misin? (Yanlış kullanım)