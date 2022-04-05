Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Haritaların Sol Kenar Çizgisi Hangi Ana Yönü Gösterir?

Haritaların Sol Kenar Çizgisi Hangi Ana Yönü Gösterir

Haritalar üzerinden belli başlı bazı çizgiler bulunmaktadır. Bu çizgiler ise özellikle farklı yönleri ifade eder. Peki, haritaların sol kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

 Amaca uygun olarak kullanılacak haritalarda birçok farklı işaret bulunmaktadır. Özellikle haritanın değişik bölgelerinde bazı çizgiler bulunur. Ve bu çizgiler ana yönleri göstermektedir. Sol kenar çizgisinin ise hangi ana yönü gösterdiği merak edilen konular arasında geliyor. 

 Haritaların Sol Kenar Çizgisi Hangi Ana Yönü Gösterir? 

 Haritaların sol kenar çizgisi ana yönü olarak batıyı gösterir. Bu doğrultuda tüm haritalar için ortak biçimde batıyı gösterdiğini söylemek mümkün. Böylece haritaları eşliğinde yön tayini yapılmak istendiğinde, sol kenar çizgisine bakmak yeterli olmaktadır. Özellikle günlük yaşamda kullanılması ile beraber, aynı zamanda bulmacalarda da çok sık karşılaşılan bir terim olduğunu ifade etmek mümkün. 

 Haritaların Sol Kenar Çizgisi Neyi Gösterir? 

Haberin Devamı

 Haritaların değişik bölümlerinde birçok farklı kenar çizgileri bulunur. Bunlar içerisinde sol ya da sağ ile beraber değişik bölümlerde çizgiler yer alır. Bu doğrultuda pek çok kişi haritaların sol kenar çizgisinin neyi gösterdiğini merak etmektedir. Haritalarda yer alan sol kenar çizgisi belli bir ana yönü göstermektedir. Bu bağlamda ise haritalardaki sol kenar çizgisinin batıyı gösterdiğini ifade etmek mümkün. Bu doğrultuda birçok farklı yerde öne çıkan bu çizginin ana yönü ile beraber değişik amaçlarda kullanılır.

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Kuzey Korenin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir | 6 SORU 6 YANIT

Kuzey Kore'nin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir? | 6 SORU 6 YANIT

#Kuzey Kore
Buça’da sivil katliamı Dünyanın kanı dondu

Buça’da sivil katliamı! Dünyanın kanı dondu

#Buça
Ukraynada ulusal kahraman ilan edildi... Kod adı: Kömür

Ukrayna'da ulusal kahraman ilan edildi... Kod adı: Kömür

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Kuzey Korenin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir | 6 SORU 6 YANIT

Kuzey Kore'nin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir? | 6 SORU 6 YANIT

#Kuzey Kore
Buça’da sivil katliamı Dünyanın kanı dondu

Buça’da sivil katliamı! Dünyanın kanı dondu

#Buça
Ukraynada ulusal kahraman ilan edildi... Kod adı: Kömür

Ukrayna'da ulusal kahraman ilan edildi... Kod adı: Kömür

#Ukrayna