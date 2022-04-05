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Amaca uygun olarak kullanılacak haritalarda birçok farklı işaret bulunmaktadır. Özellikle haritanın değişik bölgelerinde bazı çizgiler bulunur. Ve bu çizgiler ana yönleri göstermektedir. Sol kenar çizgisinin ise hangi ana yönü gösterdiği merak edilen konular arasında geliyor.

Haritaların Sol Kenar Çizgisi Hangi Ana Yönü Gösterir?

Haritaların sol kenar çizgisi ana yönü olarak batıyı gösterir. Bu doğrultuda tüm haritalar için ortak biçimde batıyı gösterdiğini söylemek mümkün. Böylece haritaları eşliğinde yön tayini yapılmak istendiğinde, sol kenar çizgisine bakmak yeterli olmaktadır. Özellikle günlük yaşamda kullanılması ile beraber, aynı zamanda bulmacalarda da çok sık karşılaşılan bir terim olduğunu ifade etmek mümkün.

Haritaların Sol Kenar Çizgisi Neyi Gösterir?

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Haritaların değişik bölümlerinde birçok farklı kenar çizgileri bulunur. Bunlar içerisinde sol ya da sağ ile beraber değişik bölümlerde çizgiler yer alır. Bu doğrultuda pek çok kişi haritaların sol kenar çizgisinin neyi gösterdiğini merak etmektedir. Haritalarda yer alan sol kenar çizgisi belli bir ana yönü göstermektedir. Bu bağlamda ise haritalardaki sol kenar çizgisinin batıyı gösterdiğini ifade etmek mümkün. Bu doğrultuda birçok farklı yerde öne çıkan bu çizginin ana yönü ile beraber değişik amaçlarda kullanılır.