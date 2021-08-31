Hangi Araba Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Hangi Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

Dünya üzerinde ismi duyulan beş önemli araba markası çok sayıda niteliği bünyelerinde taşımaktadır. Bu arabalar Audi, BMW, Fiat, Hyundai ve Renault olmaktadır.

Hangi Araba Hangi Ülkenin Markasıdır?

Audi, Almanya’ya ait olan bir markadır. BMV, Almanya’ya ait olan bir markadır. Fiat, İtalya’ya ait olan bir markadır. Hyundai, Güney Kore’ye ait olan bir markadır. Renault, Fransa’ya ait olan bir markadır.

Hangi Araba Nerede Üretiliyor?

Audi, Amerika ve Avrupa kıtası ülkeleri içerisinde üretilmektedir. BMW, Amerika, Avrupa Afrika ve Asya kıtası ülkeleri içerisinde üretilmektedir. Fiat, Amerika, Avrupa ve Asya kıtası ülkeleri içerisinde üretilmektedir. Hyundai, Amerika Asya ve Avrupa kıtası ülkeleri içerisinde üretilmektedir. Renault, Asya, Afrika, Avrupa ve Amerika kıtası ülkeleri içerisinde üretilmektedir.

Hangi Araba Markası Ne Zaman Kuruldu?

Audi, 16 Temmuz 1909 tarihinde kurulmuştur. BMW, 7 Mart 1916 tarihinde kurulmuştur. Fiat, 11 Temmuz 1899 tarihinde kurulmuştur. Hyundai, 29 Aralık 1967 tarihinde kurulmuştur. Renault, 1 Ekim 1898 tarihinde kurulmuştur.

Hangi Araba Markasının Sahibi Kimdir?

Audi markasının kurucusu August Horch’tur. BMW markasının kurucuları; Karl Rapp, Camillo Castiglioni, Gustav Otto, Franz Josef Popp olmaktadır. Fiat markasının kurucusu Giovanni Agnelli’dir. Hyundai markasının kurucuları; Hyundai Motor Group ve Chung Ju-yung olmaktadır. Renault markasının kurucuları Louis Renault, Fernand Renault, Marcel Renault olmaktadır.

Hangi Araba Markasının Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi Nedir?

Audi, Alman menşeili olan bir otomobil firmasıdır ve Volkswagen grubuna ait olan bir markadır. Şirketin merkezi ise Ingolstadt, Bavyera içerisinde bulunur. BMW, 1916 senesinde kurulmuş olan Almanya merkezli otomobil, motor, motosiklet ve bisiklet üreticisidir. BMW bunun dışında Mini ve Rolls-Royce, otomobil firmalarının sahibidir.

Fiat S.P.A. Otomobil üretici firma, 11 Temmuz 1899 tarihinde Giovanni Agnelli Tarafından Torino içinde kurulmuştur. Hyundai Motor Company, ise Güney Kore merkezli olan çok uluslu bir otomotiv şirketidir. Renault S.A., Fransız bir araç üretim firmasıdır. Otomobil, traktör, kamyon, tren, uçak, motosiklet, tank, bisiklet, otobüs gibi pek çok farklı çeşitte araç üretmektedir.