Hamilelik Kaç Günde Belli Olur? Hamilelik Belirtileri Kaç Günde Oluşur?

Hamilelik kaç günde belli olur şeklindeki sorulara net bir yanıt vermek pek mümkün değil. Çünkü herkesin bedeni gelişen olaylara aynı süre içinde tepki vermeyebiliyor. Bu yüzden hamileliğin kaç gün içinde belli olup olmadığını net bir rakam ile söylemek doğru değildir. Ancak hamilelik testleri adet periyodunun gecikmesinden yaklaşık bir hafta sonrasında yapılabiliyor.

Hamilelik Kaç Günde Belli Olur?

Hamileliğin kaç günde belli olduğu tam olarak saptanmış değil. Bu durum kişiden kişiye değişiklik gösterebiliyor. Bu yüzden net bir gün sayısı söylemek doğru değildir. Fakat adet gecikmesi sonrası yapılan testlerle hamilelik saptanabilir. Testlerden doğru sonuç olmak için gecikmenin üstünden yaklaşık bir hafta geçmesi gerekir.

Hamilelik Belirtileri Kaç Günde Oluşur?

Hamilelik belirtileri döllenmenin oluşumundan sonraki 5 veya 10 gün içinde hissedilebilir duruma gelir. Adet öncesinde veya adet sırasında oluşan şişkinlik hissi hamilelik belirtisi olarak değerlendirilebiliyor. Göğüslerde hassasiyet oluşması da hamilelik belirtisi olarak kabul ediliyor. Meme uçlarındaki koyulaşma ve oluşan hassasiyet hamile olduğunuza işaret edebilir. Bu tür durumlarda gebelik testi gerekli olur.