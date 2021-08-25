Halı Nasıl Yıkanır? Evde Bambu, İpek, Jüt, Hasır Ve Yün Halı Yıkama İpuçları

Bu halıların kirli oldukları zaman yıkanmaları lazımdır. Bunun için bazı ipuçları çok işinize yarayacaktır. Halı yıkamak kolay gibi gözükse de dikkatli olmakta fayda vardır. Çünkü yıkanacak olan halılar zarar görebilir. Halıları zarar görmeden yıkamak için çok dikkatli olmakta fayda vardır. Dikkatli bir şekilde davranarak kolayca halı yıkayabilirsiniz.

Halı Nasıl Yıkanır?

Halı yıkamak için öncelikle geniş bir yer bulmak lazımdır. Çünkü yıkanacak olan halıların iyice açılması gerekir. Halı yıkanacak olan alana su tutmanız ve temizlemeniz yararlı olacaktır. Bu sayede temiz bir ortamda kolayca halı yıkama şansına sahip olabilirsiniz.

Halı yıkamak için ayarlanan alan temizlendikten sonra halınızı yaygın bir şekilde serin. İlk olarak halının üzerinde leke olup olmadığını kontrol etmeniz lazımdır. Üzerinde dikkat çekici lekeler varsa eğer leke çıkarıcı ürünler ile bu yerleri iyice ovmanız lazımdır. Bunun nedeni ise lekeyi çıkararak halıyı daha rahat bir şekilde yıkamaktır. Aksi halde halı yıkandıktan sonra leke çıkmamış olabilir.

Halıdaki lekeler kontrol edildikten sonra halının yüzeyinde tüyler olup olmadığına bakın. Genellikle yeni halılarda tüylerin varlığına sıkça rastlanılmaktadır. Tüylerden kurtulmak için suya batırılmış fırça kullanabilirsiniz. Bu fırça yardımıyla tüyleri iyice temizleyin. Tabi bu işlemi yaparken halıya zarar vermemeye özen gösterin.

Yapılan işlemlerden sonra halınızın türüne göre halı şampuanı koyarak iyice köpürtün. Bu işlemi farklı temizlik ürünleri ile yapmakta mümkündür. Ancak halı yıkamak için üretilmiş olan ürünler daha yararlı olacaktır. Köpüren şampuanı her yere iyice yayın. Daha sonra fırça yardımı ile halıyı sürtün. Bunun için çok sert fırçalar seçmeyin. Halıya zarar vermeden sürtmek lazımdır.

Son olarak ise halıya bolca su tutun ve süzülmesi için hava alan bir yere asın. Çok güneş almayan bir yer olursa daha iyi olur. Halılar iyice kuruduğu zaman alabilirsiniz. Kuruma süresi halının türüne göre değişiklik gösterebilir.

Evde Bambu, İpek, Jüt, Hasır ve Yün Halı Yıkama İpuçları

Evde halı yıkarken her zaman için dikkatli olmak gerekir. Çünkü halıya zarar verdiğiniz zaman yıkamanın bir anlamı olmayacaktır. Bu nedenle halı yıkama ipuçlarına dikkat etmelisiniz.

- İlk olarak halının türüne göre temizlik malzemesi seçmeniz lazımdır. Örneğin yün halı için yün halıyı yıkamaya uygun olan bir şampuan seçmek en doğrusudur. Halınızın türüne göre en uygun ürünü seçmeyi ihmal etmeyin.

- Halı üzerinde yer alan tüyleri temizlemeden yıkama işlemine geçmeyin. Çünkü halıyı yıkamaya hazırlamak için tüylerini temizlemek lazımdır.

- Halınızda koku varsa veya koku yapacağını düşünüyorsanız eğer üzerine karbonat serperek en az iki saat beklemelisiniz. Bu sayede koku geçecektir.

- Halı için üretilmiş olan şampuanlar bulunmaktadır. Sıradan temizlik ürünleri yerine bu şampuanları kullanmak en doğrusudur.

- Halının her yerini temizlediğinizden emin olun. Yani tüm yüzeylerini iyice köpükleyin ve sürtün.

- Halıya su tutarken üzerindeki temizlik ürünü geçene kadar bu işleme devam edin. Halıdan temiz bir su akana kadar iyice sulayın ve temiz olduğundan emin olun.

- Halı yıkama işlemi bitince halıyı hava alan bir yere koyun. Halının kuruması için güneş olan bir yer seçilebilir. Ancak direk güneş ışığı halıya zarar verebilir. Bu yüzden daha uygun bir yer seçilmesi gerekmektedir.