Halepce katliami nedir? Halepçe katliamını hangi ülke neden yaptı, kaç kişi hayatı kaybetti?

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Halepçe katliamı Halepçe bölgesinde yaşanan katliamdır. Halepçe'ye zehirli gaz olayı olarak da bilinmektedir. Halepçe katliamında pek çok insan yaşamını yitirmiştir. Orta Doğu'da yaşanan en kanlı olaylardan bir tanesidir.

Halepçe Katliamı Nedir?

Halepçe katliamı İran Irak savaşında meydana gelmiş olan bir katliamdır. O zamanlar Irak'ın başkanı olan Saddam Hüseyin tarafından Irak'ın kuzey tarafında yaşayan Kürtlere karşı yapılan bu katliam tarihte acı bir olay olarak anılmaktadır. Kuzey Irak tarafında yaşayan Kürtler, İran Irak savaşından ötürü El Enfal harekatı adı altında bir isyan başlattı. Bunun sonucunda da isyanı bastırmak isteyen Irak Başbakanı Saddam Hüseyin Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Halepçe kentine zehirli gaz saldırısı yaptı. Bunun sonucunda pek çok Kürt vatandaş hayatını kaybetti. Bazı kaynaklarda Halepçe katliamı için Kanlı Cuma olayı olarak da bilinmektedir.

Halepçe katliamı Kürt milletine yapılmış olan en büyük kanlı girişimlerden bir tanesidir. Bu katliamda tam olarak hardal gazı ve sinir gazı karıştırılarak halka verilmiştir. Birleşmiş Milletler tarafından da bu olay kınanmış ve insan haklarına aykırı bir durum olarak değerlendirilmiştir. Halepçe katliamında binlerce insan hayatını kaybetmek zorunda kalmıştır. Bu katliamdan yaklaşık olarak 20 yıl sonra Irak hükümeti soykırım eylemi olarak tanıdı. Daha sonra Irak'ın Kuzey bölgesinde yer alan özerk yönetim bu tanımadan olayı memnuniyetlerini Irak hükümetine dile getirmiştir. Bu saldırı sadece Orta Doğu'da değil diğer dünya ülkelerinde de esefle kınandı. Bazı ülke parlamentoları tarafından insanlığa karşı işlenmiş ağır bir suç olarak nitelendirildi.

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Ülkemizde de bu katliamın tanınması açısından meclise kanun teklifi verilmiştir.

Halepçe Katliamını Hangi Ülke Neden Yaptı?

Halepçe katliamını İran - Irak savaşı esnasında Irak hükümeti yapmıştır. O dönemde El Enfal hareketi adındaki isyanı bastırmak amacı ile Irak hükümeti başkanı olan Saddam Hüseyin tarafından Kürt halkına yapılmış olan bir katliam girişimi olarak kayıtlara geçmiştir. Bu saldırı sonucunda çeşitli salın hastalıklar da ortaya çıkmıştır. Bundan dolayı pek çok Kürt bölgeden başka coğrafyalara göç etmek zorunda kalmıştır. Bu saldırı öncesinde İran Irak savaşında amansız bir mücadele yaşanıyordu. Bu esnada da Kürt halkının başlatmış olduğu El Enfal isyanı Irak hükümetini iyice sinirlendirmişti. Bu isyanı fırsat bilen İran ordusu ise Zafer 7 adında bir harekat başlattı. Genel taarruzda Irak ordusu ağır kayıplar veriyordu

Bölgede yaşayan Kürt yönetim İran ordusu ile birlikte bir anlaşma yaptı. Bunun sonucunda Peşmergeler İran ordusu ile işbirliği yaparak Halepçe kasabasına girdi. Bu bölgede ağır bir isyan başlatmış oldu. Saddam Hüseyin ise bu isyanın çok tehlikeli olduğunu öne sürerek isyanın kesin olarak durdurulması için bu kente bir kimyasal saldırı düzenledi.

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Kaç Kişi Hayatını Kaybetti?

Saddam Hüseyin tarafından yapılan bu kanlı saldırı ve katliam girişimi sonucunda Halepçe kentinde yaşayan 3.200 ila 5.000 arasında ki Kürt hayatını kaybetti. Aynı zamanda bu katliamda 7 bin ila 10 bin arasında sivil vatandaş ağır bir şekilde yaralandı. Bu saldırı sonucunda da bazı hastalıklar meydana geldi. Sonradan yapılan doğumlarda sakat çocuklar meydana geldi.