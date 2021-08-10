Zeytinyağı evlerde kullanılan yağ türlerinden biridir. Zeytinyağını ayırt etmek için kullanılan bazı yöntemler bulunuyor. Zeytinyağı tuz ruhuyla karıştırıldığında rengi değişmiyorsa, gerçek yağdır.

Hakiki, İyi ve Gerçek Zeytinyağı Nasıl Anlaşılır?

Zeytinyağı severek tüketilen gıdalar biridir. Evlerde yemeklerde ve özellikle salatalarda çok tercih edilir. Zeytinyağı tüketmeyi seven bireyler, zeytinyağı aldıklarında gerçek olup olmadığını anlamak isteyebiliyor. Zeytinyağına yapılacak olan bazı testlerle, gerçek olup olmadığını anlamak mümkündür. Özellikle tuz ruhu bulunuyorsa, küçük bir test yapılabilir. Bir bardak içerisine zeytinyağı koyulur ve üzerine tuz ruhu eklenir.

Tuz ruhunun eklenmesiyle birlikte yağ renginde bir değişme olup olmadığı izlenir. Eğer yağ renginde bir değişim söz konusu olmuyorsa, zeytinyağı iyi ve gerçek bir yağdır. Renginde değişim gözlemleniyorsa, zeytinyağının gerçek olmadığı anlaşılır. Tadına bakarak da, zeytinyağının gerçek olup olmadığını anlamak mümkündür. Gerçek olan zeytinyağı tüketildiğinde hafif de olsa genzi yakar.

Test etmek için bir küçük ekmek ile zeytinyağı tüketilir ve genzi yakıp yakmadığı kontrol edilir. Genzi yakması durumunda, yağın gerçek olduğu anlaşılmış olur. Yapılacak olan bir diğer test ise, koku testidir. Zeytinyağının koklanması, gerçek olup olmadığını anlamak için yeterli olacaktır. Zeytinyağları genellikle meyvemsi bir kokuya sahiptir. Bireyler zeytinyağını kokladığında meyvemsi bir koku alıyorsa, yağın gerçek olduğunu gösterir. Zeytinyağını dondurarak da, gerçek olup olmadığını anlamak mümkündür.