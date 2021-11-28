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Hak mahrumiyeti nedir? Hak mahrumiyeti olan araç trafikten çekilir mi, hacizli araç bağlanır mı?

Hak mahrumiyeti nedir Hak mahrumiyeti olan araç trafikten çekilir mi, hacizli araç bağlanır mı

İkinci el araba alıp satarken insanların önem verdiği konulardan biri de araç üzerinde herhangi bir borç kaydı ve buna benzer bir şeylerin var olup olmadığı durumu hakkında bilgi sahibi olmaktır. Günümüzde araçlar üzerine yapılan kayıtlar sayesinde çalıntı, rehin ve haciz gibi durumlar hakkında bilgi sahibi olmak oldukça kolay bir hale gelmektedir. Peki, hak mahrumiyeti nedir? Hak mahrumiyeti olan araç trafikten çekilir mi, hacizli araç bağlanır mı? İşte, hak mahrumiyetinin ne olduğu ve bu durumda olan araçlar hakkında bilgi edinmek isteyenler için gerekli olan detayları derledik.

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Hak mahrumiyeti, araçlar üzerinde ödenmemiş bir borç veya ceza olması durumunda ortaya çıkan bir kavram olarak ifade edilmektedir. Özellikle ikinci el araç almak isteyen insanların dikkat ettiği konulardan biri olmaktadır. Yetkili kurumlara başvurularak araç hakkında sorgulama yapılıp bilgi alınabilmektedir.

 Hak Mahrumiyeti Nedir?

 Hak mahrumiyeti, insanların herhangi bir sebepten dolayı kredi borcu ya da farklı birtakım borçlar nedeniyle bu borçların ödenmemesi durumunda üzerlerine ait olan mal varlıklarına yetkili kurumlar tarafından el konulmasını ifade eden bir kavram olmaktadır. Hak mahrumiyeti, bir mal üzerindeki tüm hakların şartlar yerine getirilinceye kadar o mala el koyan kurumun üzerine devredilmektedir. Bu durumda olan malların başka birine satılması ya da bu mallarla ilgili başka bir işlem yapılması mümkün olmamaktadır. Bu mallara ait olan borçların veya cezaların ödenmesi durumunda o mal üzerinde bulunan hak mahrumiyeti durumu da ortadan kalkmaktadır. Hak mahrumiyeti bulunmayan mallar üzerinde bir işlem yaparken herhangi bir sıkıntı yaşanmamaktadır.

 Hak Mahrumiyeti Olan Araç Trafikten Çekilir mi, Hacizli Araç Bağlanır mı?

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 Hak mahrumiyeti bulunan araçların çeşitli sebeplerden dolayı borçları zamanında ödenmediği için bu araçlar hakkında yetkili kurumlar bir işlem başlatırlar ise trafikten çekilmeleri söz konusu olmaktadır. Özellikle araç sahibi olmak isteyenlerin bankalar aracılığı ile kredi çekerek bu araçları almaları durumunda kişiler bankaya borçlanmaktadırlar. Bankalar bu durumda borç ödenene kadar araca ipotek uygulamaktadırlar. Bu borçların zamanında ödenmemesi durumunda araç sahiplerinin araçlarına bankalar tarafından el konulmakta ve dolayısıyla araç da trafikten çekilebilmektedir.

 Üzerinde herhangi bir yakalama kararı olan ve hacizli olduğu belirtilen araçların trafik çevirmelerinde bağlanması mümkün olmaktadır. Gelişen teknoloji sayesinde mobese kameraları ve plaka okuyucu kameralar sayesinde yakalama kararı olan araçlar her türlü bağlanmaktadır. Herhangi bir yakalama kararı yok ise araç bağlanmamaktadır. Özellikle ikinci el araç sahibi olacak insanların dikkat ettiği konuların başında aracın üzerinde bir haciz kararının olup olmadığı gelmektedir. Bu durumu öğrenmenin en basit yollarından biri de aracın plakası üzerinden sorgulama yapmak olmaktadır. Eğer sorgulama neticesinde araç üzerinde herhangi bir yakalama kararı var ise bir çevirme sonrasında bağlanacağı kesin olarak ifade edilmektedir. Ancak araç hacizli olsa fakat yakalama kararı bulunmuyor ise bu araçlarda bağlama yapılmamaktadır.

 Üzerinde haciz bulunan ancak yakalama kararı olmayan araçların trafiğe çıkmaları birtakım sıkıntılara yol açmaktadır. Bu araçları kullanan kişiler ciddi problemlerle karşılaşmaktadır. Herhangi bir ihbar durumunda trafik polislerinin çevirmesine maruz kalmaktadırlar. Yakalama kararı olduğu halde trafiğe çıkan hacizli araçlar yakalandıklarında trafikten men edilmeleri mümkün olmaktadır. Trafik polisleri bu durum karşısında aracı rehin olarak alı koymakta ve araç üzerindeki borç ödenene kadar da rehini kaldırmamaktadırlar. Araç üzerinde bulunan ödenmemiş bir borç dahi alım işlemleri yapılırken noterde ortaya çıkmaktadırlar. Bu nedenle ikici el araç alan kişilerin araç üzerinde herhangi bir borç ya da haciz kararı olup olmadığına dikkat etmeleri gerekmektedir.

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