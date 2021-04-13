H Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri

İsim şehir hayvan oyunu, oynamak için kağıt ve kaleme ihtiyacınız olacaktır. Bir de en önemlisi sizinle birlikte oyunu oynayacak kişiler olması gerekir. Bir harf belirlenir ve oyunu oynayan herkes ilgili kategorilerin altına belirlenen harf ile ilgili bulduğu kelimeleri yazar. Herkes yazdıktan sonra kelimeler okunur ve en benzersiz cevapları veren kişiler daha yüksek puan alır. Oyunun sonunda en yüksek puanı toplayan kişi oyunu kazanmış olur.

H Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri

- Hindi

- Horoz

- Hamsi

- Hamamböceği

- Hipopotam

- Hüthüt

H Harfi İle Başlayan Şehir İsimleri

- Hatay

- Hakkari

H Harfi İle Başlayan Ülke İsimleri

- Hindistan

- Hollanda

- Hırvatistan

- Haiti

- Honduras

H Harfi İle Başlayan İsimler

- Hasan

- Hüseyin

- Helen

- Hazal

- Hediye

- Hatice

- Hakan

- Hilmi

- Hayat

H Harfi İle Başlayan Eşya İsimleri

- Helikopter

- Harita

- Halı

- Hasır

- Havan

- Hamak

H Harfi İle Başlayan Bitki İsimleri

- Hindiba

- Hatmi Çiçeği

- Haşhaş

- Hanımeli

- Havuç

H Harfi İle Başlayan Çiçek İsimleri

- Havlu püskülü

- Hayıt tohumu

- Horoz ibiği

- Haşhaş çiçeği

H Harfi İle Başlayan Meyve İsimleri

- Hurma

- Hindistan cevizi

H Harfi İle Başlayan Kuş İsimleri

- Hint bülbülü

- Horoz

H Harfi İle Başlayan Ünlü (Artist) İsimleri

- Hazal Kaya

- Hülya Avşar

- Hakan Peker