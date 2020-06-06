Güzel sanatlar ve sporda da evden sınav

MAÇ ANALİZİ YAPACAKLAR

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilge Donuk, uygulamalı sınavların yapılamayacağını, derslerin teorik kısımlarının uzaktan eğitim değerlendirme yöntemleriyle yapılacağını belirtti. Donuk, şunları söyledi: “Normalde örneğin tenis dersi sınavı için teorik sınavın ardından tenis kortuna gidilerek uygulama sınavı yapılıyordu. Şu anda teorik sınavları yapacağız. YÖK’ün talimatları doğrultusunda ödev, proje ya da çoktan seçmeli test şeklinde sınavlar yapılacak. Son sınıf öğrencilerinin zaten staj dönemiydi, onların bir kaybı olmayacak. Bitirme projesi dersinde de üç hoca canlı yayınla öğrencilere bağlanacağız, hazırladıkları bitirme projelerini online olarak sunacaklar.”

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı, final sınavlarında öğrenciler evlerinde görüntülü ve sesli kayıt alıp hocalarına gönderecek. Daha önce final sınavı olarak seyirci önünde yapılan bir saatlik performans süresi 20 dakikaya indirildi.

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Antrenörlük Bölümü öğrencileri ise antrenörlük programı hazırlayarak ya da maç analizi yaparak hazırlayacağı metni hocasına iletecek. Beden Eğitimi öğrencileri, öğretme teknikleri ve basamaklarına yönelik bir plan hazırlayıp iletebilecekler. Voleybol, basketbol gibi bölümler teknik içerikli video çekimleri yoluyla final sınavı olacaklar.

HOCAYA GİTAR KAYITLARI

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı sınavları online platform üzerinden ödev ve proje uygulamaları ile gerçekleştiriyor.

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Serpil Murtezaoğlu, derslerin ödev ve proje gibi yöntemlerle değerlendirileceğini belirterek şöyle dedi: “Örneğin, gitar bölümü öğrencileri performans kayıtlarını dersin hocasına gönderecekler. Öğrenci bunları kayıt edecek. Bu kayıtlar üzerinden hocası bunu değerlendirecek.”

PERFORMANS VİDEOLARI

Bursa Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı’nda sınavlar Kurum, Eğitim ve Araştırma Faaliyetleri Yönetişim Sistemi üzerinden yapılacak. Spor Bilimleri Fakültesi’nde basketbol, voleybol, atletizm gibi derslerin konuları, uygulamalı görsel materyaller içeren proje ve ödevlerle yapılıyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda teorik içerikli dersler için sınavlar çoktan seçmeli ve açık uçlu (klasik) olmak üzere iki kategoride olacak. Performans gerektiren dersler için uygulama kayıt edilerek video linki hocalara gönderilecek.

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’nda uygulamalı dersler için öğrenciler yaptıkları eskiz ve sanatsal çalışmaları öğretim elemanlarına mail yoluyla ulaştırdı.

Devlet Konservatuvarı’nda ise bütün öğrencilerden görsel kayıtlar istendi. Konservatuar öğrencileri, ayrıca dijital ortamda yazılı sınav olacaklar.

ENSTRÜMAN İÇİN KANAAT

Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde de sınavlar uzaktan eğitim yöntemleriyle yapılacak.

Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı sınavlarında ise enstrüman dersleri için kanaat kullanılacak, teorik dersler için ise proje, ödev ve sunumlar değerlendirilecek.

HOCALAR KARAR VERECEK

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde derslerin değerlendirilmesi hocaların inisiyatifine bırakıldı. Sınav olabileceği gibi proje ya da ödevlerle de ölçme değerlendirme yapılabilecek.