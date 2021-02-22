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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 22.02.2021 - 05:29 | Son Güncelleme:

Güvenme Dostuna Saman Doldurur Postuna atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Güvenme Dostuna Saman Doldurur Postuna atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Atasözü Külliyatında dost ve arkadaş bildiğimiz kişilere çok fazla güvenmemiz gerektiğine dair birçok söz bulunmaktadır. Dostluk üzerine söylenmiş olan bu söz de uyarı niteliği taşır. Güvenme Dostuna Saman Doldurur Postuna atasözünün anlamı nedir? Sizin için örnek cümlelerle derledik.

Bu söz ile aynı anlama gelen diğer atasözleri ''Açma Sırrını Dostuna O Da Söyler Dostuna'', ''Her Yüzüne Güleni Dost Sanma'' şunlardır.

 Güvenme Dostuna Saman Doldurur Postuna Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Güvenme Dostuna Saman Doldurur Postuna, bilinen en eski atasözlerinden biridir. ''Posta Saman Doldurmak'' sözü öldürmek, birinin arkasından gizlice iş çevirmek, tuzak kurmak anlamına gelir. Bu atasözüyle herkesi dost olarak görmenin kötü sonuçlar doğurabileceği ifade edilmektedir. Bu nedenle özellikle sırlarımızı paylaştığımız kişilere dikkat etmeliyiz. Güvenip de sırrımızı verdiğimiz kişi, zamanı gelince bunu bir koz olarak kullanabilir. Bunun dışında sadece iyi gün dostu olan kişilerle de aramıza mesafe koymayı bilmeliyiz.

 Güvenme Dostuna Saman Doldurur Postuna Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Ali'nin yaptıklarını öğrenen dedem, güvenme dostuna saman doldurur postuna dedi.

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