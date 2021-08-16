Güneş sistemi nedir ve özellikleri nelerdir? Güneş sistemindeki gezegenler ve isimleri

Güneşin diğer gezegenleri etrafında topladığı sistem güneş sistemi olarak isimlendirilir. Evrende güneş sistemine benzer milyarlarca gezegen topluluğu olduğu tahmin edilmektedir.

Güneş Sistemi Nedir?

Güneş sistemi, güneşin sahip olduğu çekim kuvveti sayesinde, çevresinde gezegenler ve onların uydularının bir arada olduğu sisteme denir. Güneş sisteminde gezegenler, uyduları ve kuyruklu yıldızlar bulunur. Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin aralarındaki mesafe milyonlarca kilometrelerle ifade edilebilir.

Güneş Sistemi Özellikleri Nelerdir?

Güneş sisteminin, en büyük gezegeni Jüpiter olarak belirtilmiştir. En küçük gezegen, gezegen olup olmadığı uzun süre tartışılan Plüton'dur.

Venüs hariç tüm gezgenler elips şeklindeki yörüngeye sahiptir.

Sistemde yer alan gezegenler hem kendi etraflarında hem Güneş etrafında batıdan doğuya doğru dönerek hareket ederler.

Güneş ile mesafesi en az olan gezegen Merkür, en uzak olan Plüton'dur.

Güneş sisteminin en sıcak gezegeni Merkür'dür. Merkür'de sıcaklıklar 470 dereceye kadar yükselebilmektedir.

Her gezegenin farklı sayılarda uyduları bulunur. Jüpiter'in 12, Satürn'ün 10, Uranüs'ün 6, Neptün ve Mars'ın 2, Dünyanın 1 uydusu bulunur.

Güneşe daha uzak olan gezegenlerin dönüş hızları, yakın olanlara göre daha yavaştır.

Güneş'in kendi kütlesi, sisteminin tümünün %69'una denktir.

Tüm gezegenler ile birlikte uyduları saatin tersi yönünde, Güneş ile aynı şekilde dönerler.

Dünya'ya en yakın gezegen Venüs'tür. Venüs yarıçap olarak dünyaya en çok benzeyen gezegendir.

Güneş çap olarak dünyadan 110 kat daha büyüktür.

Güneş ile dünya arası mesafe yaklaşık 150 milyon kilometredir.

Dünyanın en yakın olduğu gezegen Merkür (4 milyon 800 bin kilometre), en uzak olduğu gezegen Jüpiter'dir. (142 milyon 800 bin kilometre)

Güneş Sistemindeki Gezegenler ve İsimleri

Güneş sistemi içerisinde toplamda 9 gezegen bulunur. Plüton'un gezegen olarak sayılmamaya başlamasından sonra bu sayı 8'e düşmüştür.

Merkür

Merkür Güneş'e en yakın gezegendir. Yörünge süresi 88 gün, Güneş'e uzaklığı 57 milyon 910 bin kilometredir.

Venüs

Güneş'e uzaklığı 108 milyon 200 bin kilometre olan Venüs, 225 günlük yörünge süresine sahiptir. Güneş ile arasında en az mesafe olan ikinci gezegendir.

Dünya

Güneş ile arasında en az mesafe olan Dünya, 365 günlük yörünge süresine sahiptir.

Mars

687 günlük yörünge süresi olan Mars, kızıl gezegen olarak tanımlanmaktadır. Güneş ile arasında 227 milyon 900 bin kilometrelik mesafe bulunur.

Jüpiter

Güneş sistemindeki en büyük gezegen olan Jüpiter'in yörünge süresi 12 yıldır. Güneş ile mesafesi 778 milyon 500 bin kilometredir.

Satürn

Satürn gezegeninin yörünge süresi 19 yıldır. Güneş ve Satürn arası uzaklık 1437 milyon kilometredir.

Uranüs

Yörünge süresi 84 yıl olan Uranüs'ün Güneş ile arasında 2.88 milyar kilometre bulunur.

Neptün

Neptün, Güneş'e en uzak gezegendir. Bu mesafe 4.5 milyar kilometredir. Neptün'ün yörünge süresi 165 yıldır.

Güneş Sistemi İle İlgili Bilgiler

Güneş sisteminin yaşı 4 milyar 600 milyon yıl olduğu tespit edilmiştir.

Güneş sisteminde sadece büyük gezegenler değil, uydular, kuyruklu yıldızlar ve cüce gezegenler bulunur.

Güneş sisteminde iç ve dış gezegenler olarak iki ayrı kısımda değerlendirilir. İç gezegenler; Merkür, Venüs, Dünya ve Mars'tır. Dış gezegenler; Jüpiter, Satürn, Neptün ve Uranüs'tür. İç ve dış gezegenler olarak ayrım yapılmasının nedeni gezegenlerin güneşe olan mesafesidir. İç gezegenler, dış gezegenlere göre daha yakındır.