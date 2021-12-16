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Çevresindeki gezegenleri yerçekimi ile kontrol altına tutan Güneş, aynı zamanda güneş sistemini oluşturur. Özellikle öğrenciler tarafından merak edilen ve karıştırılan konulardan biri güneşin yıldız mı yoksa gezen mi olduğu gelir.

Güneş Gezegen mi Yoksa Yıldız mıdır?

Yıldız ile gezegenler arasında belli başlı bazı farklar bulunmaktadır. En önemli farklar içerisinde gezegenlerin kendine özgü Enerjileri yoktur. Ancak yıldızların kendi enerjileri bulunur. Yani diğer bir ifadeyle tamamen enerjiden oluşurlar ve kendi enerjilerini üretirler. Bu doğrultuda güneşinde kendi enerjisi olduğu için güneş bir yıldızdır.

Güneş Neden Yıldızdır?

Dünyayı ve diğer gezegenleri ısıtan, ısı yayan en önemli yapı güneştir. Bu bağlamda kendi enerjisi olduğundan dolayı, Güneş bir yıldız olarak ifade edilir. Milyarlarca yıldır yaşamaya devam eden güneş, hala genç bir yıldız olarak öne çıkar. Ancak birkaç milyar yıl sonra dev bir yıldız haline gelerek patlaması ile beraber kara deliğe dönüşecektir.