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HaberlerEğitim HaberleriGümüşhane lise taban puanları 2021! Gümüşhane LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi
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Eğitim
Haber Giriş: 23.06.2021 - 16:37 | Son Güncelleme:

Gümüşhane lise taban puanları 2021! Gümüşhane LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

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Gümüşhane lise taban puanları 2021! Gümüşhane LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

LGS sınavı sonrasında gözler açıklanacak sınav sonuçlarında. Sınav sonrası en çok araştırılan konulardan biri taban puanları ve yüzdelik dilimleri... Pek çok öğrenci yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Gümüşhane'de sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini sorgulayan adaylar, kendi sonuçlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Gümüşhane LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...

Gümüşhane'de liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Gümüşhane'deki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
GÜMÜŞHANE / MERKEZ / Gümüşhane Türk Telekom Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce90401,2247,650,81
GÜMÜŞHANE / ŞİRAN / Şiran Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce90349,712119,734,32
GÜMÜŞHANE / MERKEZ / Mareşal Çakmak Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce60346,663620,639,59
GÜMÜŞHANE / MERKEZ / Gümüşhane LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136333,355624,796,88
GÜMÜŞHANE / KELKİT / Kelkit Abdulhamit Han Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce60312,810832,065,77
GÜMÜŞHANE / MERKEZ / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce30290,698741,2418,49
GÜMÜŞHANE / MERKEZ / Gümüşhane Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30247,502664,7726,41
GÜMÜŞHANE / MERKEZ / Fatih Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce60240,288469,4325,96
GÜMÜŞHANE / MERKEZ / Gümüşhane Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30228,421277,3321,52
GÜMÜŞHANE / MERKEZ / Gümüşhane Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30219,67388339,43
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