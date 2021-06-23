Gümüşhane lise taban puanları 2021! Gümüşhane LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

Gümüşhane'de liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Gümüşhane'deki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...



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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik GÜMÜŞHANE / MERKEZ / Gümüşhane Türk Telekom Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 401,224 7,65 0,81 GÜMÜŞHANE / ŞİRAN / Şiran Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 349,7121 19,73 4,32 GÜMÜŞHANE / MERKEZ / Mareşal Çakmak Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 346,6636 20,63 9,59 GÜMÜŞHANE / MERKEZ / Gümüşhane Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 333,3556 24,79 6,88 GÜMÜŞHANE / KELKİT / Kelkit Abdulhamit Han Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 312,8108 32,06 5,77