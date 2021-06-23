Gümüşhane lise taban puanları 2021! Gümüşhane LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

Gümüşhane'de liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Gümüşhane'deki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...
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|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|GÜMÜŞHANE / MERKEZ / Gümüşhane Türk Telekom Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|401,224
|7,65
|0,81
|GÜMÜŞHANE / ŞİRAN / Şiran Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|349,7121
|19,73
|4,32
|GÜMÜŞHANE / MERKEZ / Mareşal Çakmak Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|346,6636
|20,63
|9,59
|GÜMÜŞHANE / MERKEZ / Gümüşhane Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|333,3556
|24,79
|6,88
|GÜMÜŞHANE / KELKİT / Kelkit Abdulhamit Han Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|312,8108
|32,06
|5,77
|GÜMÜŞHANE / MERKEZ / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|290,6987
|41,24
|18,49
|GÜMÜŞHANE / MERKEZ / Gümüşhane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|247,5026
|64,77
|26,41
|GÜMÜŞHANE / MERKEZ / Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|60
|240,2884
|69,43
|25,96
|GÜMÜŞHANE / MERKEZ / Gümüşhane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|228,4212
|77,33
|21,52
|GÜMÜŞHANE / MERKEZ / Gümüşhane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|219,6738
|83
|39,43