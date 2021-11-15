Güllerin anlamı nedir? Güllerin renkleri ve anlamları hakkında bilgi

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Çiçekler arasında en beğenilen ve sevilen çiçek olan güller, renk renk türleri ve özel anlamları ile yüzyıllardır favori çiçek olma özelliğini korumaktadırlar.

Güllerin Anlamı Nedir?

Çiçeklerin özel anlamları olduğu noktasında tarihte de pek çok eser kaleme alınmıştır. Çiçeklerin manası ve dili konusunda ilk yazılı çalışmalara 16. yüzyılda rastlamak mümkündür. Nitekim Osmanlı Devleti'nde de bu alanda yazılı eserler günümüze kadar gelmiştir.

Çiçekler arasında "gül"ün çok özel bir yeri bulunmaktadır. Yüzyıllar boyunca gül, aşkın ve tutkunun sembolü olmuştur. Aşık, aşkını kırmızı güllerle ifade etmiştir. Şiirlere, şarkılara hep gül konu olmuştur. Bir buket gül ile seven sevdiğine aşkını ilan etmiştir.

Gül çiçeği ülkemizde olduğu gibi pek çok ülkede kadın ismi olarak da kullanılmaktadır. Güllerin anlamları da renklerine göre değişmektedir. Fakat hangi rengi olursa olsun gül çiçeği günümüzde de aşkı ve sevgiyi sembolize etmektedir.

Güllerin Renkleri ve Anlamları Hakkında Bilgi

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Güllerin anlamlarını renklerine göre başlıklar itibariyle şöyle açıklamak olanaklıdır:

Kırmızı gül aşkı simgeler, "seni seviyorum" manasındadır. Aşkın, tutkunun romantizmin ifadesi kırmızı güldür. Koyu kırmızı gül, muhteşem bir güzelliği anlatır.

Sarı gül iki anlamı olan bir çiçektir. Dosta ve arkadaşa sarı gül vermek, güçlü bir bağı, dostluğu anlatır. Ancak sevgiliye sarı gül vermek "kıskançlık, ayrılık, ihanet ve biten aşkı" simgeler.

Pembe gülün anlamı nezaket ve samimiyettir.

Çok koyu renkteki pembe gül ise takdir duygusu ve şükran, minnet duygusunu anlatır.

Beyaz gül ise masumiyetin, saflığın simgesidir. Beyaz gül aynı zamanda derin ve samimi bir saygıyı ifade eder.

Turuncu renkteki gül teşekkür ve minnet duygusunu anlatır.