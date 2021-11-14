Gülbahçesi Pandomim Tiyatrosu yollarda

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Öğretmen Büşra Gümüş Şırnak’ın Uludere ilçesindeki Gülbahçesi Anaokulu’na 4 yıl önce atandı. Okul öncesi öğretmeni ve müdür vekili olarak görev yapan Büşra Gümüş işlere okulunun fiziki yapısını güçlendirerek başladı. Ardından depo olarak kullanılan mekanı küçük bir sinema salonuna dönüştürerek öğrencilerini beyaz perdeyle tanıştırdı. Salgın sürecinde eğitime ara verilince öğrencilerin ebeveynleriyle birlikte yapabileceği çeşitli çevrimiçi etkinlikler üreten Gümüş, geçtiğimiz yıl okullar ilk açıldığında bir sürprizle yapmak için öğrencilerini palyaço kıyafetiyle karşıladı. Daha sonra kültür sanat faaliyetlerini diğer okullara da taşıma düşüncesiyle ‘Gezici Tiyatro’ fikrini ortaya attı. Ardından meslektaşları Emine Yavuz, Gözde Cabbar ve Erdem Bakkal ile birlikte bir yola çıktı. Büşra öğretmen üç meslektaşıyla birlikte çıktıkları bu yolculuğun hikayesini şöyle anlatıyor:

BEYAZ PERDEDEN SAHNEYE

“Göreve başladığımda okulun fiziki yapısı çok iyi durumda değildi, önce bu sorunları çözmek istedim. Daha sonra depo gibi kullanılan küçük bir yeri sinema sınıfına çevirdim. Öğrencilerimin hemen hepsi sinemayla burada tanıştılar ve bu sınıfı aktif olarak hala kullanıyoruz. Daha sonra araya pandemi girdi, bu süreçte öğrencilerin anne babalarıyla birlikte yapabileceği etkinler üzerine çalıştım. Okullar geçen yıl ilk açıldığında öğrencilerimi bir sürprizle karşılamak için palyaço kıyafeti giydim. Görünce önce şok, sonra mutlu oldular. Malum, uzaktan eğitime geçilince çocukların okula uyum sağlaması biraz zorlaştı. Hem bu soruna çözüm getirmek hem de hayatlarında hiç tiyatroya gitmemiş öğrencileri tiyatroyla tanıştırmak için aklıma Gezici Tiyatro fikri geldi. Fakat bu iş kendi okulumla ve sadece tiyatroyla sınırlı kalsın istemedim. Öğretmenlerimizden Erdem Bakkal’ın branşı fen bilimleri, oyunu sergilemeden önce Erdem öğretmenim çocuklarla fen bilgisi deneyleri yapıyor, ardından pandomim gösterimizi sergiliyoruz, finalde ise yüz boyama etkinliğiyle birlikte çocuklara pamuk şeker dağıtıyoruz. İlk gittiğimiz okulda ‘Pandomim ne demek’ diye sorduğumda kimse cevap verememişti, şimdi hepsi biliyor ve ne olduğunu heyecanla ailesiyle, diğer arkadaşlarıyla paylaşıyor.

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PANDEMİN OLUMSUZ ETKİLERİNİ AZALTMAK İSTİYORUZ

Dezavantajlı bölgelerde bulunan küçük yaş gurubu öğrencilerimiz ile sosyal-kültürel etkinliklere katılmakta zorlandığımız için bu projeyi yapmayı düşündüm. Gönüllü öğretmenlerden oluşan bir tiyatro ekibi kurduk. Her hafta ilçemizin köylerinde bulunan bağımsız ana okullarına, gezici tiyatro aracımız ile giderek öğrencilerimizi tiyatro ile tanıştırıyoruz. Tiyatro içeriğimiz öğrencilerin seviyelerine uygun pandomim, komedi ve müzikli tiyatrodan oluşuyor. Hilal’den Uzungeçit’e, Şenoba’dan Yemişli’ye, Taşdelen’den Dağdibi’ne bölgedeki tüm yerleşimlere giderek öğrencilerimize tiyatroyu ulaştıracağız. Dünyaca zorlu bir hastalık sürecinden geçiyoruz. Bu süreçten psikolojik ve duygusal açıdan olumsuz etkilenen öğrencilerimizin yüzlerini güldürmeyi amaçlıyoruz.”