Güçlü etkileşimler nelerdir ve hangileridir? Güçlü etkileşimler sıralaması

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Burak Elmastan Fatih Terim ve Domenec Torrent açıklaması Anlaşmayı resmen duyurduBurak Elmas'tan Fatih Terim ve Domenec Torrent açıklaması! Anlaşmayı resmen duyurdu#Galatasaray
Yürek burkan karar dünyayı kahretti Ahmet Çalıkın vefatı Avrupa basınında...Yürek burkan karar dünyayı kahretti! Ahmet Çalık'ın vefatı Avrupa basınında...#Ahmet Çalık
Epsteinin seks ticareti ağında sırada kim var Asıl suçlu oEpstein'in seks ticareti ağında sırada kim var? 'Asıl suçlu o!'#Sarah Kellen
Covid-19da sıcak gelişme... Vakalarda endişe verici artışCovid-19'da sıcak gelişme... Vakalarda endişe verici artış!#Koronavirüs
Feci kaza Bir aile yok olduFeci kaza! Bir aile yok oldu#Bolu
Beştepede ödüller sahiplerini buldu... Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiyeyi inşa edeceğizBeştepe'de ödüller sahiplerini buldu... Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ahmet Çalıkın acılı babası yıkıldı Beni yetim bıraktın...Ahmet Çalık'ın acılı babası yıkıldı! "Beni yetim bıraktın..."#Ahmet Çalık
Canlı yayında sevimli baskın KKTC televizyonunda davetsiz misafir gülümsettiCanlı yayında sevimli baskın! KKTC televizyonunda davetsiz misafir gülümsetti#Zeki Çeler
Büyük sevinç Kazakistandaki Türkler THY uçağıyla yurda döndüBüyük sevinç! Kazakistan'daki Türkler THY uçağıyla yurda döndü#Kazakistan
MEB freni... Özel okul zammıyla ilgili önemli kararMEB freni... Özel okul zammıyla ilgili önemli karar#Özel Okul
AK Parti Sözcüsü Çelikten Enes Kara açıklamasıAK Parti Sözcüsü Çelik'ten Enes Kara açıklaması#Enes Kara
Ve Fatih Terim Floryaya veda etti Giderken çok konuşulacak sözler...Ve Fatih Terim Florya'ya veda etti! Giderken çok konuşulacak sözler...#Galatasaray
HDPli vekilin teröristle fotoğrafı TBMMde terörist istemiyoruz dedi, çağrı yaptıHDP'li vekilin teröristle fotoğrafı! 'TBMM'de terörist istemiyoruz' dedi, çağrı yaptı#MHP
HDPli Güzelin sözlüm dediği terörist 2 asker ve 1 korucuyu şehit etmişHDP'li Güzel'in 'sözlüm' dediği terörist 2 asker ve 1 korucuyu şehit etmiş#Semra Güzel
Acı haberi alır almaz anlattı En büyük hayali... Zor ikna olmuş...Acı haberi alır almaz anlattı! En büyük hayali... Zor ikna olmuş...#Ahmet Çalık
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Güçlü etkileşimler nelerdir ve hangileridir? Güçlü etkileşimler sıralaması

#Güçlü Etkileşim#Bağ#Kovalent
Güçlü etkileşimler nelerdir ve hangileridir Güçlü etkileşimler sıralaması

Güçlü etkileşim, kuarklar ve gluonlar arası etkileşime denilmektedir. Kuark, maddenin temel bileşimlerinden birini temsil eder. Gluon ise kuarklar arasındaki kuvvetli etkileşimi sağlayan temel parçacıktır. Güçlü etkileşimlerin hangileri olduğunu detayları ile derledik.

Haberin Devamı

Güçlü etkileşim kuantum renk dinamiği kuramıyla betimlenmektedir. Doğrudan temel parçacıklara etki ettiği halde hadronlar arasındaki nükleer kuvvet şeklinde de karşımıza çıkmaktadır.

 Güçlü Etkileşimler Nelerdir?

 Güçlü etkileşime giren parçacıkların doğrudan gözlemlenemediği saptanmıştır. Yalnızca hadronların gözlemlenebildiği görüngüsü asimptotik özgürlük kuramı ile açıklanmaktadır. Bu noktada hadronun ne olduğu önem taşımaktadır. Parçacık fiziğine göre bir hadron, güçlü etkileşimin bir arada tuttuğu taneciklerden meydan gelen bileşik bir parçacıktır.

 Kimya alanında kimyasal türler arası etkileşimler ikiye ayrılmaktadırlar. Bunlar güçlü ve zayıf etkileşimler şeklinde ifade edilirler. Güçlü etkileşimler İyonik, Kovalent ve Metal bağ olarak adlandırılırlar.

Haberin Devamı

 Güçlü Etkileşimler Hangileridir?

 Güçlü etkileşimler sırasıyla İyonik bağ, Kovalent bağ ve Metal bağ olmaktadır. İlk sırada yer alan iyonik bağ, elektron alışverişi gerçekleştirerek ortaya çıkmaktadır. Bu bağın oluşumunda atomların elektron çekme isteğindeki farklılık etken faktördür.

 Elektron çekme isteği fazla gelen atomun elektron sayısı, proton sayısını geçer. Bu sayede bileşiğin anyon kısmı oluşur. Elektron veren kısım ise bileşiğe ait katyon kısmı meydana getirir. İyonun yarıçapı arttığında, iyonik bağın gücü azalmaktadır. İyon yükü arttıkça çekim gücü artmakta ve iyonik bağ da kuvvetlenmektedir.

 İyonik bağın özelliklerine bakıldığında şunlarla karşılaşılmaktadır. İyonik bağlarda zıt yükler birbirini çekmektedir. Bu nedenle diğer güçlü bağlardan daha sağlam yapıya sahiptirler. Erime-kaynama sıcaklıkları da yüksektir.

 İyonik bağın metalleri katyonları, ametaller ise anyonları oluşturmaktadırlar. İyonik bileşiklerin katı halleri kırılgan ve sert olmaktadırlar. Fiziksel bakımdan seramiklere benzemektedirler.

 Kovalent Bağ Nedir?

 Elektron ortaklaşması sonucunda kurulan bağlar, kovalent bağı oluşturmaktadır. Bu bağı yapan atomların arasındaki elektro negativite fark, iyonik bağda olduğu kadar fazla değildir. Dolayısıyla bir taraf elektronu tamamen almazken diğer taraf tamamen vermemektedir. Elektron bu sebeple ortada bir yerde kalarak ortaklaşa kullanılmak zorunda kalır.

Haberin Devamı

 Kovalent bağlı olan moleküllere H2, O2, CO2, H2O, NH3, CH4, C2H6 örnek gösterilebilir. İlgili bağ kullanılarak meydana gelen bileşikler, kovalent bağlı bileşik şeklinde adlandırılır. Sözü edilen moleküllerin oluşabilmesi için kullanılan elementlerin ametal olması gerekmektedir.

 Kovalent bağ ikiye ayrılmaktadır: Apolar kovalent bağ (Kutupsuz) ve polar kovalent bağ(kutuplu) şeklindedir. Kutupsuz kovalent bağı yapan atomların elektro negatiflikleri eşit olduğunda, bu bağ çeşidi ortaya çıkar. Kısacası her iki atam da elektronu eşit bir şiddetle çekmekte ve elektron üstünde kutupsuz bir çekim yaratmaktadır. Apolar kovalent bağ, iki ametal atomun birleşmesi sonucu meydana gelmektedir.

Haberin Devamı

 Kutuplu kovalent bağ, iki farklı cins atomun bir araya gelmesi sonucunda oluşmaktadır. Burada atomlar birbirinden farklı oldukları için elektronegativite farkı şunu sağlamaktadır: Atomlardan elektronegativitesi yüksek olanın kısmi negatif, diğerinin de kısmi pozitif yüklenmesine yol açmaktadır.

 Metalik Bağ ve Özellikleri

 Metal atomları bir arada tutmayı başaran bağa metalik bağ denilmektedir. Metaller katı biçimde kristal örgüler meydana getirirler. Bu örgüler iyonik bileşiklerin örgülerine oldukça benzemektedirler. Katı halde bulunan metal örgülerinde, her bir metal atomunun yanında 8-12 arasında diğer metal atomları yer alır.

 Metal atomlarının değerlik elektronları söz konusu kristal yapı içinde diğer atomlardan daha serbest olmaktadır. Ayrıca daha fazla hareket edebilmektedir. Değerlik elektronları, kristal yapının içerisinde elektron denizi oluşturmaktadırlar. Kristal yapıdaki metal atomları ise değerlik elektronlarını kaybettiklerinden dolayı katyon gibi olmaktadırlar. Elektron denizinin katyonlar tarafından çekilmesi sonucu metalik bağ oluşmaktadır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Güçlü Etkileşim#Bağ#Kovalent

BAKMADAN GEÇME!

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli NFT hakkında her şey...

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli? NFT hakkında her şey...

#NFT
Jeffrey, Ghislaine... Epsteinin seks ticareti ağında sırada kim var Asıl suçlu o

Jeffrey, Ghislaine... Epstein'in seks ticareti ağında sırada kim var? 'Asıl suçlu o!'

#Sarah Kellen
Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

#Ötanazi

BAKMADAN GEÇME!

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli NFT hakkında her şey...

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli? NFT hakkında her şey...

#NFT
Jeffrey, Ghislaine... Epsteinin seks ticareti ağında sırada kim var Asıl suçlu o

Jeffrey, Ghislaine... Epstein'in seks ticareti ağında sırada kim var? 'Asıl suçlu o!'

#Sarah Kellen
Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

#Ötanazi